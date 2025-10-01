Concierto
La Orquesta de Extremadura abre la temporada en el Palacio de Congresos de Badajoz
Estrenan 'La huella del gigante', de la mano de Roberto Forés, mañana a las 20.00 horas
La Orquesta de Extremadura (OEX) abre la temporada en Badajoz. Mañana, a las 20.00 horas, el Palacio de Congresos ‘Manuel Rojas’ acoge el concierto de la OEX ‘La huella del gigante’, dirigido por su nuevo titular, Roberto Forés.
La música elegida es «una verdadera declaración de intenciones». El espectáculo contará con la obertura ‘Con brio’, de Jörg Widmann, que incorpora la innovación y artes tradicionales con alusiones a Beethoven, junto a la ‘Sinfonía Inacabada número 8’ de Schubert y la sinfonía número 2 de Brahms.
La entrada para el palco y el patio de butacas tienen un precio de 18 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Muere la menor atropellada en Olivenza en el accidente con fuga