La Orquesta de Extremadura abre la temporada en el Palacio de Congresos de Badajoz

La Orquesta de Extremadura (OEX) abre la temporada en Badajoz. Mañana, a las 20.00 horas, el Palacio de Congresos ‘Manuel Rojas’ acoge el concierto de la OEX ‘La huella del gigante’, dirigido por su nuevo titular, Roberto Forés.

La música elegida es «una verdadera declaración de intenciones». El espectáculo contará con la obertura ‘Con brio’, de Jörg Widmann, que incorpora la innovación y artes tradicionales con alusiones a Beethoven, junto a la ‘Sinfonía Inacabada número 8’ de Schubert y la sinfonía número 2 de Brahms.

La entrada para el palco y el patio de butacas tienen un precio de 18 euros.