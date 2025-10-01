El PP de la provincia de Badajoz se renueva: ¿quiénes son?

El PP provincial de Badajoz ha conformado este miércoles un nuevo comité de dirección con el objetivo de obtener el gobierno de la diputación en 2027 (habrá elecciones municipales), que a su juicio necesita «un aire nuevo» a tenor de la «situación judicial» en la que se encuentra inmersa, en alusión al caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El comité de dirección presidido por Manuel Naharro, con Juan Antonio Barrios como secretario general y entran concejales de Badajoz como Javier Gijón y Juan Parejo; de otros municipios como Margarita Núñez (Monesterio), Javier García (Aceuchal) e Isabel Cortés (Almendralejo), y la diputada autonómica María Isabel Babiano.

Continúan el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, así como Gema Cortés, Roberto Romero y Pedro José Gordillo, entre otros. Según explicó Naharro, la renovación es de más del 50 por ciento de los miembros.

¿Quiénes dirigen el PP de la provincia?

• Presidente: Manuel Naharro Gata

• Secretario General: Juan Antonio Barrios

• Vicesecretario de Organización: Lorenzo Albarrán Cuenda

• Coordinador Provincial: Roberto Romero Gragera

• Adjunta Presidente Provincial: Gema Cortés Luna

• Vicesecretaría de Economía y Empleo y Tesorería: Javier Gijón Rodríguez

• Vicesecretaría Jurídica: Juan Carlos Benítez Casillas

• Vicesecretaría de Política Autonómica. Pilar Gómez de Tejada Díaz

• Vicesecretaría de Política Provincial: Manuela Sancho Cortés

• Vicesecretaría de Política Local: Gregorio Gallego Borrego

• Vicesecretaría de Grandes Ciudades: Ignacio Gragera Barrera

• Vicesecretaría de Sanidad y Servicios Sociales: Margarita Núñez Sánchez

• Vicesecretaría de Agricultura y Ganadería: Javier García Argueta

• Vicesecretaría de Mujer e Igualdad: Isabel Cortés Gervilla

• Vicesecretaria de Juventud y Deporte: Pedro José Gordillo Cuellar

• Vicesecretaría de Educación y Cultura: Joel Núñez Suárez

• Vicesecretaría de Afiliados y Ciudadanía: María Isabel Babiano Serrano

• Vicesecretaría Electoral: Juan Parejo Fernández

• Vicesecretaría de Comunicación: Miguel Ángel Nieto Durán

• Presidente Provincial Nuevas Generaciones: Alejandro Carvajal Pereira