No llevan medicamento
Ya se pueden probar en Badajoz las hamburguesas con sabor a Dalsy y Apiretal
Monkey Food abre su primer local en Extremadura
En Badajoz hay una nueva hamburguesería de moda. Llegó el pasado mes de septiembre y entre los pacenses no ha pasado desapercibida. Monkey Food aterrizó desde Sevilla para abrir su primer local en Extremadura con una inauguración a lo grande en la avenida Sinforiano Madroñero.
Lo que más ruido ha generado son sus propuestas fuera de lo común: dos hamburguesas inspiradas en los jarabes infantiles más recordados, Dalsy y Apiretal, se han convertido en el tema estrella y han provocado un buen debate en redes sociales.
La carta también incluye un guiño a la tierra con la Acho Burger, exclusiva en Badajoz, que mezcla huevo a la plancha, bacon, queso fundido, alichori y migas del pastor. Una combinación que une tradición extremeña y estilo propio de la marca y que ya está dando que hablar.
¿Qué ingredientes llevan?
¿Y qué llevan exactamente las hamburguesas más polémicas? No hace falta receta médica ni estar enfermo para probarlas. La Dalsi combina carne de vaca, bacon crujiente, queso cheddar blanco ahumado, kikos barbacoa y una salsa casera servida en jeringuilla que recuerda al mítico jarabe naranja. La Apiretá apuesta por carne, gouda ahumado, cebolla caramelizada y otra jeringuilla de salsa con ese dulzor que muchos reconocen de su infancia.
Desde el 19 de septiembre las fotos de estas hamburguesas circulan por todas partes y el nuevo local se ha convertido en una de las aperturas gastronómicas más comentadas en la ciudad. Monkey Food no ha pasado desapercibido y, para bien o para mal, ya está en boca de todos.
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Muere la menor atropellada en Olivenza en el accidente con fuga