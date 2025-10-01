El segundo detenido por la muerte de la funcionaria ya está en la cárcel de Badajoz

El segundo detenido por la muerte de la joven funcionaria M. A.S.C. ya está en la cárcel de Badajoz, donde su hijo, el otro investigado por el crimen, se encuentra desde este pasado lunes.

Según ha podido saber este diario, ha sido trasladado al centro penitenciario a mediodía de este miércoles desde el módulo de custodia policial del hospital Perpetuo Socorro, donde permanecía ingresado desde el 29 de septiembre, cuando se sintió indispuesto antes de declarar en el Juzgado de Instrucción número 2, al frente del caso.

El juez se desplazó ayer al hospital para tomarle declaración y decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por los delitos de homicidio e incendio. Su traslado a la cárcel estaba pendiente de que recibiera el alta médica.

El hombre, como hizo su hijo, se acogió a su derecho a no declarar, aconsejado por su abogada, Alicia Correa, por desconocer las pruebas que hay en su contra, ya que se mantiene el secreto de las actuaciones.

Los dos detenidos son padre e hijo, este último vecino de enfrente del piso de la víctima, en la cuarta planta del número 54 de la avenida de Santa Marina.

El cadáver de la joven funcionaria fue hallado el pasado 25 de septiembre por los bomberos cuando apagaban un fuego en su vivienda. Su cuerpo presentaba heridas de arma blanca y quemaduras.

Al día siguiente, el padre acudió a comisaría para autoinculparse del homicidio, pero horas después se presentó su hijo para decir que había sido él.

Aunque los dos están investigados por los mismos delitos, todo apunta a que el hijo sería el presunto autor del crimen y su padre habría colaborado en la destrucción de pruebas provocando el incendio en el piso, donde al menos se detectaron dos focos distintos.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron estos terribles hechos.