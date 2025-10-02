Unas 300 personas se concentran en Badajoz para exigir el fin del conflicto en Gaza

Unas 300 personas se han manifestado este jueves frente a la Delegación del Gobierno, en Badajoz, para denunciar una vez más el “genocidio” de Israel en Gaza y exigir a la comunidad internacional una actuación más firme para poner fin al conflicto.

Los asistentes, convocados por organizaciones como Global Sumud Flotilla o Extremadura con Palestina, han pedido protección y apoyo a la flotilla humanitaria interceptada por Israel cuando se dirigía a Gaza.

Durante la protesta, Ana María del Pozo, miembro de la plataforma Global Sumud Flotilla, ha explicado que se han concentrado esta tarde debido al “arresto ilegal” que ha habido de las flotillas, en aguas internacionales. “Sobre todo, lo que queremos poner el foco es en el fin del genocidio. Yo creo que si no para este genocidio tenemos que parar Europa”.

Exigen que se abra el corredor humanitario hasta Gaza, que llegue la ayuda y que acabe “esta barbaridad”. Para que el conflicto se detenga “creo que Europa tiene que romper relaciones con Israel, tanto las políticas sociales como las económicas”, ha indicado.

Sobre las manifestaciones en Badajoz, Ana María cuenta que desde la plataforma se organizan por Internet y que algunas surgen de manera improvisada. “Van saliendo día a día, aquí en Extremadura nos vamos organizando a medida que van surgiendo. Nos vamos comunicando por Internet y se va viendo lo que se va haciendo. Mañana viernes, tenemos prevista otra concentración, a nivel regional”, ha avanzado.

Otra de las ciudadanas que se han sumado a la concentración ha sido María Prada, que aunque no pertenece a ninguna de las plataformas convocantes, se define como una persona implicada en la política mundial. “Estoy en contra de lo que está sucediendo y mi forma de colaborar es haciendo esto”.

Explica que acude a la concentración para demandar apoyo al pueblo palestino y la liberación urgente de los activistas retenidos, entre los que se encuentran 28 ciudadanos españoles.

Fin a la violencia

Junto a ella, participa Juan Murillo que dice que se ha unido a la convocatoria porque cree que en momentos como este, es cuando la sociedad civil tiene que “empujar un poquito” para ayudar a quienes lo necesitan. “Pedimos dos cosas fundamentales, la primera es que se termine todo este genocidio en Gaza, que yo creo que ya es insoportable porque nos remueve las conciencias y se nos revuelve también el estómago y segundo, para que la flotilla pueda volver a casa cuanto antes sana y salva”.

La avenida de Huelva se ha llenado hoy de banderas palestinas y pancartas con mensajes a favor de la libertad del pueblo palestino y contra la ofensiva israelí. Mañana viernes, 3 de octubre, se ha convocado una nueva protesta frente a la delegación del gobierno en Badajoz, a partir de las siete de la tarde, a la que está invitada toda Extremadura.