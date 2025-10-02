Después de dos años
El acceso a la Alcazaba de Badajoz por la puerta del Capitel, abierto tras ser recepcionado
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible revisó los espacios en los que se ha actuado y firmaron los documentos en el ayuntamiento
Durante la tarde quitaron las vallas y se abrió al uso
La obra en el acceso de la Alcazaba llegó a su fin y después de más de dos años de intervenciones ayer el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recepcionó las obras. Los técnicos ministeriales estuvieron durante la mañana de ayer visitando las obras y se firmó la recepción en el Palacio Municipal. En agosto de 2023 se iniciaron las intervenciones para mejorar la accesibilidad de este monumento y, en concreto, de los usuarios de la facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Han transcurrido más de 25 meses desde que estas se iniciaron y con los últimos remates que restaban se ha culminado el proyecto.
La noticia ha llegado al alumnado de la Universidad de Extremadura (UEx) que estudia en la Alcazaba con mucha alegría: «Ya era hora después de tantos días dando la vuelta para llegar a la facultad», decía Nuria Fondón, estudiante de Periodismo e Información y Documentación. A lo largo de estos años se han registrado varios parones en las intervenciones debido a los hallazgos arqueológicos que se han ido sucediendo. Tras salvar estos obstáculos y con la vuelta de la actividad, las obras en este enclave histórico pacense ya han terminado.
Últimos remates
Este miércoles el responsable de la empresa Construcciones y Restauraciones Olivenza, Natalio Sandes, aseguraba a este diario que las actuaciones habían finalizado y que el vallado perimetral se retiraría durante la jornada de ayer. Todos los técnicos, tanto ministeriales como municipales, han estado visitando el espacio en el que se ha actuado junto con la arquitecto municipal Begoña Galeano y a los interventores de la administración general.
Desde la empresa que ha ejecutado este proyecto señalan que gran parte de la demora, como es conocido, fue debido a los hallazgos arqueológicos que han ido aflorando a lo largo de los trabajos. En ese sentido, apuntan que pasaron de tener seguimiento arqueológico durante las intervenciones a convertirse en una excavación propiamente dicha.
Las obras de calado finalizaron en el mes de julio y durante agosto estuvieron rematando algunos aspectos menores. Pese a haberse culminado el proyecto las obras no se recepcionaron hasta ayer mismo. Esto es debido, según pudo conocer este diario, a los plazos administrativos que cuentan cada institución y, por tanto, no puede considerarse como una demora de las actuaciones sino a un paso más del proceso.
Durante los últimos días los obreros de la empresa oliventina han retirado maquinaria y material que se encontraba en la zona. Y entre el martes y el miércoles culminaron la preparación el entorno con varias zonas ajardinadas, cuando las condiciones meteorológicas lo han permitido.
«Una página más de historia»
Con el trámite que se ejecutó ayer, la recepción de la obra, termina una intervención con la que se abre este espacio de nuevo al público. Una obra que la arquitecto municipal, Begoña Galeano, ha definido como «muy satisfactoria que ha puesto en valor un espacio y que ha comenzado a descubrir en el interior del recinto de la Alcazaba más páginas de la historia de la ciudad», ha señalado Galeano. Eso sí, apunta que esta será «una página más de las muchas que habrá que plantear».
Por delante restan muchos retos por trazar, aunque la arquitecto municipal señala uno en este enclave: «Queda por desarrollar la siguiente fase que tratará la excavación desde el muro de la rampa antigua hasta el acceso a la facultad». Para esta intervención se precisa de una «excavación arqueológica previa que no se ha podido ejecutar hasta el momento», asevera Galeano. No ha podido incluirse en estas obras porque no se encontraba en el área de actuación que se recogía en este proyecto. Se desconoce el tiempo que se demorará en iniciarse esta nueva fase, pero Galeano señala que «todos somos conscientes de la necesidad, tanto la parte técnica como la parte política».
Los usuarios hacen balance: Alegría, trastorno y asignaturas pendientes de las actuaciones
La alegría es la constante entre los pacenses al poder utilizar por primera vez este nuevo acceso que discurre sobre la primitiva calle Real. Pese a ello, señalan que este tiempo ha estado lleno de inconvenientes: «Ha sido un trastorno tener que dar toda la vuelta», asegura Elisabeth Sánchez, estudiante de Comunicación Audiovisual. También señala que en alguna ocasión, la entrada por la puerta del Capitel estaba inoperativa y tuvieron que subir por la de Carros. Coincide con ella Mario Pérez Flores, otro estudiante, que critica la prolongación de estas intervenciones: «Empezamos a sufrirlo en diciembre y con el calor hemos seguido teniendo que dar un rodeo innecesario», asevera y señala que «teniendo las escaleras terminadas se podría haber abierto un tramo para poder usarse».
También ha sido incómodo para las operarias del servicio de limpieza del edificio de la Universidad de Extremadura (UEx), una de ellas es Raquel Hernández, que describe como «horroroso hacer la limpieza». Todas las personas encuestadas muestran su satisfacción con la apertura, aunque hay críticas al resultado final: «Han dejado los cables al aire, no han soterrado las tuberías y hay zonas que parecen una papelera», señala un trabajador del Museo Arqueológico. Con él coincide Clara Marcos, profesora de la UEx, que señala la parte de los restos descubiertos más cerca a la puerta del Capitel se convierte en un basurero y afirma que los responsables son las personas que depositan los desechos. Pese a este detalle y a la escasez de zonas ajardinadas, ve muy positivo el cambio que ha sufrido este entorno: «Es como la reforma de una casa. Es incómodo, pero si el resultado es positivo, hay que aceptar los contras».
La palabra satisfacción se repite entre los que frecuentan este acceso al igual que denuncian que pese a ser una obra para mejorar la accesibilidad, «hay gente que va a seguir teniendo problemas para salvar la cota de altura que hay», afirma la profesora y lamenta que una persona con problemas de movilidad seguirá sin poder acceder al tener escaleras que salvar.
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Muere la menor atropellada en Olivenza en el accidente con fuga