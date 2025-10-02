El acceso a la Alcazaba de Badajoz por la puerta del Capitel, abierto tras ser recepcionado

La obra en el acceso de la Alcazaba llegó a su fin y después de más de dos años de intervenciones ayer el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recepcionó las obras. Los técnicos ministeriales estuvieron durante la mañana de ayer visitando las obras y se firmó la recepción en el Palacio Municipal. En agosto de 2023 se iniciaron las intervenciones para mejorar la accesibilidad de este monumento y, en concreto, de los usuarios de la facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Han transcurrido más de 25 meses desde que estas se iniciaron y con los últimos remates que restaban se ha culminado el proyecto.

La noticia ha llegado al alumnado de la Universidad de Extremadura (UEx) que estudia en la Alcazaba con mucha alegría: «Ya era hora después de tantos días dando la vuelta para llegar a la facultad», decía Nuria Fondón, estudiante de Periodismo e Información y Documentación. A lo largo de estos años se han registrado varios parones en las intervenciones debido a los hallazgos arqueológicos que se han ido sucediendo. Tras salvar estos obstáculos y con la vuelta de la actividad, las obras en este enclave histórico pacense ya han terminado.

Últimos remates

Este miércoles el responsable de la empresa Construcciones y Restauraciones Olivenza, Natalio Sandes, aseguraba a este diario que las actuaciones habían finalizado y que el vallado perimetral se retiraría durante la jornada de ayer. Todos los técnicos, tanto ministeriales como municipales, han estado visitando el espacio en el que se ha actuado junto con la arquitecto municipal Begoña Galeano y a los interventores de la administración general.

Desde la empresa que ha ejecutado este proyecto señalan que gran parte de la demora, como es conocido, fue debido a los hallazgos arqueológicos que han ido aflorando a lo largo de los trabajos. En ese sentido, apuntan que pasaron de tener seguimiento arqueológico durante las intervenciones a convertirse en una excavación propiamente dicha.

Las obras de calado finalizaron en el mes de julio y durante agosto estuvieron rematando algunos aspectos menores. Pese a haberse culminado el proyecto las obras no se recepcionaron hasta ayer mismo. Esto es debido, según pudo conocer este diario, a los plazos administrativos que cuentan cada institución y, por tanto, no puede considerarse como una demora de las actuaciones sino a un paso más del proceso.

Durante los últimos días los obreros de la empresa oliventina han retirado maquinaria y material que se encontraba en la zona. Y entre el martes y el miércoles culminaron la preparación el entorno con varias zonas ajardinadas, cuando las condiciones meteorológicas lo han permitido.

Vista aérea del resultado de las obras en el acceso a la Alcazaba por la puerta del Capitel de Badajoz. / Santi García

«Una página más de historia»

Con el trámite que se ejecutó ayer, la recepción de la obra, termina una intervención con la que se abre este espacio de nuevo al público. Una obra que la arquitecto municipal, Begoña Galeano, ha definido como «muy satisfactoria que ha puesto en valor un espacio y que ha comenzado a descubrir en el interior del recinto de la Alcazaba más páginas de la historia de la ciudad», ha señalado Galeano. Eso sí, apunta que esta será «una página más de las muchas que habrá que plantear».

Por delante restan muchos retos por trazar, aunque la arquitecto municipal señala uno en este enclave: «Queda por desarrollar la siguiente fase que tratará la excavación desde el muro de la rampa antigua hasta el acceso a la facultad». Para esta intervención se precisa de una «excavación arqueológica previa que no se ha podido ejecutar hasta el momento», asevera Galeano. No ha podido incluirse en estas obras porque no se encontraba en el área de actuación que se recogía en este proyecto. Se desconoce el tiempo que se demorará en iniciarse esta nueva fase, pero Galeano señala que «todos somos conscientes de la necesidad, tanto la parte técnica como la parte política».