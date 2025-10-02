El Banco de Alimentos de Badajoz busca 1.500 voluntarios para su Gran Recogida

Se buscan voluntarios que ayuden al Banco de Alimentos de Badajoz en su Gran Recogida, que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre en toda la provincia.

El Banco de Alimentos de Badajoz acaba de hacer público un comunicado con el que anima a los ciudadanos a participar como voluntarios con la campaña que lleva por lema 'Lo damos todo'. Solamente es necesario dedicar tres horas al día en el establecimiento participante que el propio voluntario elija.

En la edición anterior más de 70.000 personas participaron en la campaña en toda España. La recaudación obtenida en la Gran Recogida se destina íntegramente a atender las necesidades alimentarias de colectivos en situación de vulnerabilidad. En 2024, se distribuyeron 1.015.000 kilos gracias a las grandes campañas.

Los 54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) celebrarán la XIII edición de la Gran Recogida durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Para ello, el Banco de Alimentos de Badajoz necesita un total de 1.500 personas voluntarias repartidas por los principales supermercados de la provincia.

Esta campaña consigue aunar en un solo fin de semana los esfuerzos de toda la sociedad para luchar por un objetivo común: proveer de una cesta básica a quienes más lo necesitan para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación digna.

Solamente es necesario dedicar tres horas al día en el establecimiento participante que el propio voluntario elija. El Banco de Alimentos anima a los ciudadanos a apuntarse como voluntarios con sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo o su equipo de fútbol.

Existe, además, otra figura posible e igualmente necesaria a la que también puede apuntarse cualquier ciudadano, que es la del coordinador, imprescindible para que la campaña funcione a la perfección.

¿Cómo hacerse voluntario?

El proceso para hacerse voluntario es muy sencillo, según explica el Banco de Alimentos. Solamente es necesario acceder en la página web del Banco de Alimentos y rellenar el formulario. Posteriormente, alguien contactará con los inscritos. El enlace es el siguiente: https://bancoalimentosbadajoz.org/gran-recogida-2025/