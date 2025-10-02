Blackbirds rinde homenaje a Simon & Garfunkel en Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge este viernes por la noche (21.00 horas) el concierto ‘ Sound of Silence – Una antología Simon & Garfunkel’, con el que la formación Blackbirds rinde homenaje a al legendario dúo estadounidense que marcó la historia de la música folk.

El teatro se llenará de música y emociones en un reencuentro que estrecha lazos de amistad y derrocha buena música con el telón de fondo del icónico dúo de Nueva York. Este proyecto está firmado por Blackbirds, formación creada a principios de este siglo por José Luis Arroyo y José Luis Tristancho, que ya conquistaron al público con ‘A Day in the Life’, una exitosa antología de The Beatles presentada en escenarios como el propio López de Ayala y el Teatro Romano de Mérida.

En esta nueva propuesta, Arroyo y Tristancho regresan con un concierto de gran calidad artística y sensibilidad, en el que guitarras acústicas y eléctricas, piano, batería, violines, trompas, saxofones y un cuidado trabajo coral dan forma a una rica y envolvente instrumentación.

El repertorio recorrerá algunos de los temas más conocidos de Simon & Garfunkel. Así, sonarán canciones como ‘The Sound of Silence’, ‘Bridge Over Troubled Water’, ‘Scarborough Fair’ o ‘Mrs. Robinson’

Con ‘ Sound of Silence – Una antología Simon & Garfunkel’, Blackbirs proponen a los asistentes al concierto un viaje musical único, cargado de nostalgia, belleza y emoción, que hará vibrar al público con canciones que forman parte de la banda sonora de gran parte de las vidas de varias generaciones.

Las entradas, que se pueden adquirir tanto en las taquillas física como online del teatro López de Ayala, tienen un precio de 30 euros en butaca de patio y de 25 euros en anfiteatro.