Condenado en Badajoz el dueño de una tienda de móviles por estafar a sus clientes

Se aprovechaba de las relaciones comerciales con sus clientes y utilizaba sin autorización sus datos para contratar, a través de SMS, llamadas o simulando sus firmas, líneas telefónicas con diversas compañías o tarifas, domiciliando los pagos en las cuentas bancarias de terceros. Así, se acogía a promociones de entregas de teléfonos móviles y, a veces televisores, que luego revendía a un precio menor del mercado y en pagos aplazados.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al dueño de una tienda de móviles por estafar a 13 personas con este método entre 2016 y 2018. El juicio por estos hechos estaba señalado ayer, pero un acuerdo entre la fiscalía y la defensa del acusado, ejercida por Fernando Cumbres, evitó su celebración.

El ministerio público solicitaba inicialmente 7 años de prisión por un delito continuado de estafa con abuso de credibilidad profesional en concurso medial con otro continuado de falsedad documental, este último con la agravante de reincidencia.

El acuerdo entre las partes ha rebajado finalmente la pena de privación de libertad a 35 meses, al retirar la agravante y aplicar las atenuantes simples de reparación del daño y dilaciones indebidas. Así, por el delito de falsedad documental, el tribunal le ha impuesto 21 meses de prisión y multa de 9 meses con cuota diaria de 2 euros y por el de estafa, 14 meses de cárcel y multa de 9 meses a razón de 2 euros al día.

Más de 10.000 euros

En cuanto a la responsabilidad civil, tendrá que indemnizar a los perjudicados, entre clientes y compañías de telefonía, con más de 10.000 euros, a los que hay que descontar los 3.500 consignados ya para la reparación del daño.

El condenado, no obstante, no ingresará en prisión pese a que el castigo excede de dos años, un beneficio condicionado a que no delinca en los próximos 3 años y cumpla con el calendario de pagos que se ha establecido para las indemnizaciones (un tercio el primer año, otro tercio el segundo y la misma cantidad, el tercero).

Asimismo, podía optar por realizar trabajos en beneficio de la comunidad o abonar una multa de 15 meses con cuota de 2 euros al día y será esto último lo que haga. En caso de que no cumpla con alguno de estos requisitos, irá a prisión.

Al juicio estaban citadas cerca de medio centenar de personas entre víctimas y testigos.