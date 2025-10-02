“La gente espera que lo que desayuna aquí sea tan bonito como el sitio al que viene”

La tostada ‘Despertar Mediterráneo’ de Moma Experience es una propuesta fresca, creativa y equilibrada para comenzar el día. Sobre pan de cristal crujiente se dispone una base de burrata cremosa acompañada de mermelada de tomate artesana, pesto casero de anacardos y pollo braseado laminado cocinado a baja temperatura para conservar su sabor y jugosidad. El toque final lo aporta un crujiente de pistacho que aporta textura y contraste. Se sirve acompañado de un exótico ‘smoothie’ que lleva mango, maracuyá, leche de coco y helado de vainilla sin azúcar. Una combinación perfecta para cuidarse sin renunciar al placer.

Dando servicio en Badajoz desde 2022, el restaurante Moma Experience, ubicado en el Edificio Siglo XXI del Paseo Fluvial, fusiona gastronomía contemporánea con diseño y estilo. Abre todos los días desde temprano, ofreciendo desayunos, comidas, cenas y también cócteles.

En un ambiente moderno y elegante, su exquisita decoración hace que cada uno de sus espacios sean un regalo para la vista. Sus desayunos no se quedan atrás: combinan ingredientes saludables con una cuidada presentación. Su carta sigue la misma filosofía, la de ofrecer un plato revolucionario en forma de tostada.

Tostada "Despertar Mediterráneo". / Santiago García Villegas

¿Qué tienen de especial los desayunos de este local?

Que siempre primamos la buena presentación, la decoración y un buen servicio al cliente. Evidentemente, lo más importante es que todo esté tico, pero lo demás, también. Las prioridades son la buena materia prima y darle un buen servicio al cliente.

En un sitio tan estéticamente cuidado como el suyo, ¿nota que el cliente le da prioridad a la presentación de los platos? ¿Quieren hacer la foto del desayuno antes de hincarle el diente?

Sin duda, sí. Eso se ve a diario no solo en desayunos, sino también a la hora de comer y de cenar. La gente espera que la presentación esté acorde al sitio. Nos pasa a todos. Cuando salimos, si vamos a un sitio normal, no esperamos tanto. Quizá nuestras expectativas son más bajas. En este caso, el cliente espera que el plato concuerde con el lugar donde están comiendo. Es que este lugar es muy bonito, así que la comida tiene que ser igual, evidentemente. Siempre estamos pendientes de las presentaciones y de que todo salga limpio.

¿Cómo es la carta que ustedes presentan? ¿Es clásica, habitual, o tiene el ‘punto Moma’?

Pues tenemos la tostada clásica, claro, pero hemos innovado un poco en la hora de los desayunos. Sobre todo ahora con el tema del concurso. Hacemos un desayuno bastante completo. Le añadimos yogur, fruta… todo con distintas variaciones. En el desayuno que hemos presentado al concurso, por ejemplo, la fruta se presenta en forma de ‘smoothie’. Todo es bastante sano porque no utilizamos azúcares añadidos.

¿Cómo es el cliente que va a desayunar a Moma? ¿Busca algo que no encuentra en el bar de su barrio?

Generalmente sí. Es verdad que la mayor parte de nuestro público son los trabajadores del Edificio Siglo XXI pero, sobre todo en los meses de verano, viene gente a probar la tostada que hemos presentado al concurso de desayunos y también buscando algo distinto. No quieren solo media de tomate y jamón, sino algo de novedad.

Hábleme de la tostada que han presentado al concurso ‘Badajoz, Capital del Desayuno’. ¿Cómo es?

Nos hemos enfocado un poco en los ingredientes de moda, por así decirlo. Burrata, pistachos, mortadela siciliana… Sabemos que estos ingredientes se han puesto bastante de moda. Nosotros le hemos dado una vueltita para hacerlo casero. No queríamos comprar mortadela hecha, por ejemplo. Hemos hecho una base de burrata, una mermelada de tomate y pesto de albahaca y anacardos. Después, hemos hecho un fiambre casero de pollo: primero hacemos la carne a la brasa y luego, seguimos con los procesos. Cuando está listo, lo rebanamos con un cortafiambre. Se coloca en la tostada, que se termina con un poquito de polvo de pistacho.

¿Qué opiniones están recibiendo de quienes la prueban?

Que está muy buena. A la gente le está gustando mucho. Es que además usamos una base de pan de cristal, que no es el que utilizamos para el resto de las tostadas. Esto le da un toque crujiente y blandito. Es un pan muy aireado por dentro. Como decía antes, acompañamos la tostada con el ‘smoothie’ de maracuyá y mango, todo natural. Le añadimos un poco de helado de vainilla sin azúcar para que quede un poco más espeso. Está muy bueno.

¿La gente se atreve a probar cosas nuevas? ¿Arriesgan?

Sí, sí. Arriesgan, se atreven a pedir nuevos sabores y propuestas.

¿Y cuál es la tendencia del público de Moma?

Pues suele venir buscando desayunos cada vez más ‘healthy’. La gente quiere desayunar sano. Además, hay gente que viene a diario que busca variar. Nosotros cuidamos mucho la alimentación saludable: no tenemos dulce para el desayuno, por ejemplo, solo tostadas. Los ingredientes, siempre ‘healthy’. Hasta la forma de endulzar el ‘smoothie’ que te comentaba antes es natural: no le ponemos azúcar, el sabor dulce se lo aporta el mango. Cada vez cuidamos más lo que comemos.