“La clave del éxito de mi negocio es la constancia, saben que siempre estamos aquí”

El equipo de Vintage Coffee ha creado este año para el concurso ‘Badajoz, Capital del desayuno’ una tostada con raíces extremeñas. Basándose en productos regionales y buscando el contraste de sabores nació ‘Valle encantado’. Mousse de rulo de cabra extremeño, mermelada de cerezas del Jerte, frutos secos y un toque de tomillo. Esos son los ingredientes elegidos para hacer este homenaje a Extremadura.

La tostada sorprende por su ligereza y por salirse de lo habitual en cuanto a desayunos se refiere. El pan, crujiente y calentito, termina de cerrar este bocado en el paladar del comensal. Una apuesta diferente, que funciona y que atrae a decenas de personas hasta las mesas del local.

A pesar de que este local está abierto en Cerro Gordo desde hace tiempo, la mano de Joaquín y su familia lo convirtieron en el favorito del barrio. Cuatro años hace que este hostelero está al pie del cañón en el centro neurálgico de la zona. Con una terraza en la que da la sombra y un interior hermosamente decorado, Vintage Coffee da servicio a todo un barrio. Da igual si es diario o fin de semana, este negocio siempre está lleno gracias a sus productos y la simpatía del equipo.

Tostada "Valle Encantado". Precio 4€ con café incluido. / Santiago García Villegas

¿Cómo es el público ‘desayunador’ de Cerro Gordo?

A los vecinos les gusta salir a desayunar. Eso ha cambiado en el barrio. Aquí antes no había tanta costumbre. Luego abrieron el colegio y claro, se notó. La clave está en la apertura de otros negocios. En cuanto se estrenan cosas nuevas se siente porque la gente se queda en el barrio, cosa que antes no se podía hacer. Los vecinos se iban fuera, a Badajoz y a otros sitios.

¿Por qué decidió montar un negocio en este barrio sin ser vecino del mismo?

Yo viví mucho tiempo y parte del equipo de camareros viven aquí. Nos surgió la oportunidad y pensé que era buena idea quedármelo. Y aquí estamos cuatro años después con un equipo de ocho personas. Solo en el desayuno estamos cinco.

¿Cree que su gestión es parte de la clave del éxito?

Mira, yo creo que la clave es la constancia. La gente sabe que nosotros de lunes a viernes estamos allí a las seis de la mañana siempre, pase lo que pase. Llueva o haga sol. Cuando a un público de desayunos le das constancia, ya lo tienes. Aquí la gente sabe que nosotros abrimos temprano de lunes a viernes, que el sábado también nos encuentran y que cerramos los domingos. Siempre estamos aquí. No tienen dudas de que si salen a desayunar y van, vamos a estar.

¿Cómo son los desayunos que ustedes ofrecen en su bar?

Tenemos una carta normal, nada del otro mundo. No hacemos cosas extraordinarias, nos dedicamos plenamente a hacer bien lo que sabemos. Sin ser cortita, nuestra carta es buena. Apostamos por un buen producto: buen pan, buen jamón, aceite de calidad y tomate de aquí. Lo que le gusta a la gente.

En su caso la terraza es un punto a favor. Está a la sombra y el mobiliario es cómodo. ¿Cree que influye en el cliente a la hora de elegir a dónde va?

La terraza es clave para que un negocio funcione hoy en día. De la pandemia hasta ahora nos hemos acostumbrado a la terraza y ya hasta la gente que antes desayunaba dentro, ahora lo hace al aire libre. A nadie le gusta volver a entrar. Nosotros aprovechamos la terraza tanto en verano como en invierno. Primero se nos llena lo de fuera y después, el interior.

¿Acude mucho vecino de Badajoz a desayunar al Cerro Gordo?

No, salvo casos puntuales como en el concurso de desayunos. Nosotros vivimos del cliente del barrio. Es difícil que alguien venga para acá porque al final, la distancia es considerable. En Badajoz te puedes mover de un bario a otro, pero venir solo para desayunar hasta aquí cuesta más.

Llevan dos años participando en dicho concurso. ¿Por qué se animaron a inscribirse?

Aunque abramos todo el día, el centro de nuestro negocio son los desayunos y creíamos que este concurso era una oportunidad buena para nosotros, aunque fuera simplemente para forzarnos a crear algo nuevo y bueno. Nosotros no tenemos en mente ganar nada, sinceramente, pero para nosotros es un reto crear una tostada con sabores especiales, distintos.

¿Por qué han querido participar este año con un homenaje a Extremadura?

Fue idea de nuestra cocinera, Lorena. Ella está formada en su campo y le gusta mucho crear. A base de probar, ‘dio con la tecla’. Pienso que este año hemos sacado una tostada muy buena. A la gente le gusta mucho y lo estamos notando. Nos lo pide el cliente que viene por el concurso pero también los habituales, que la prueban y repiten.