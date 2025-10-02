Detenido un feriante de Badajoz por un doble crimen en un pueblo de Toledo

Agentes de la Guardia Civil de Toledo, en colaboración con compañeros de la comandancia de Badajoz, han detenido a un feriante vecino de la capital pacense por su presunta implicación en la muerta a balazos de dos hermanos, también feriantes, a las afueras de la localidad toledana de Casarrubios del Monte, ocurrido en diciembre de 2023.

Según ha podido saber este diario, los investigadores seguían sus movimientos desde hace tiempo y, este miércoles por la mañana, aprovechando que el sospechoso tenía que ir junto a un familiar a los Juzgados de Olivenza, se montó un dispositivo para proceder a su detención.

El investigado ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Toledo y está previsto que a lo largo del día de hoy sea puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará si se le impone alguna medida cautelar.

De momento, no ha trascendido el grado de participación que se le imputa en los hechos.

Secreto de las actuaciones

Fuentes de la Comandancia de Toledo no ofrecen información sobre este caso por estar bajo secreto las actuaciones y a la espera de que la Policía Judicial concluya la investigación, que sigue abierta.

Los dos hermanos acribillados a balazos, que tenían 45 y 49 años y eran residentes en el municipio madrileño de Fuente el Saz del Jarama, fueron hallados pasada la media noche del 20 de diciembre de hace 2 años en un camino paralelo a una carretera, frente a un chalé en el que en esos momentos no había nadie.

Según trascendió entonces, fue un familiar de las víctimas quien halló los cadáveres y alertó a los servicios de emergencia de Castilla la Mancha, que cuando llegaron al lugar solo pudieron certificar su muerte.

Uno de los cuerpos estaba en el interior del vehículo, en el asiento del conductor, y el otro tumbado en el suelo, fuera del coche. Había casquillos de armas corta y larga e impactos de bala en el turismo, que pertenecía a la madre de ambos, y también en la puerta de acceso al chalé.

Los dos fallecidos tenían antecedentes por riña tumultuaria, lesiones y delitos contra la seguridad vial.

Del caso se hizo cargo el Juzgado de Illescas, que decretó el secreto sumario, que se mantiene casi dos años después.