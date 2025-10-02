Emilio García-Cancho jura su cargo como presidente de la Audiencia de Badajoz

Emilio García-Cancho Murillo y María del Carmen Romero Cervero han jurado este jueves sus cargos al frente de la Audiencia de Badajoz y la Sala del Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), respectivamente, en un acto en Cáceres presidido por la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, al que ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, amiga personal del primero.

En su intervención, García-Cancho ha abogado por una «justicia plena», esa que consiste en «dar a cada uno lo que le corresponde», así como por una independencia judicial «fuerte, vital, fértil, sólida e impetuosa».

Además, ha subrayado que esa independencia «no es sinónimo de privilegio», y que «con el devenir de los años, mantener su alcance y su significado» puede convertirse en una «carga pesada».

El nuevo presidente de la Audiencia de Badajoz jura su cargo. / CARLOS GIL

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial, que ha sido juez decano de Badajoz desde 2008, ha tenido como padrino al juez decano de Cáceres y miembro de Sala de Gobierno, Rafael Estévez Benito.

Por su parte, María del Carmen Romero Cervero, que hasta ahora había sido jueza decana de Mérida, ha contado como padrino con Miguel Lombardía del Pozo, presidente de la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Madrid.

En su discurso, Romero ha señalado que «la carrera judicial no está llena de hijos de jueces y magistrados» y que ella es «hija del ascensor social de una generación que creyó en esa posibilidad». Asimismo, ha asegurado que asume este nuevo reto «consciente de que la polarización de la sociedad más que construir, destruye». Una sociedad, ha añadido, que tiene un “gran altavoz en las redes sociales, en la que muchos vierten lo que no se atreven a decir a la cara”.

«Todos los que nos dedicamos a impartir justicia, no somos ajenos a la desconfianza que, desde determinados ámbitos y por espurios motivos, se quiere transmitir a la ciudadanía sobre la labor ardua y silenciosa que día a día realizamos en los juzgados", ha dicho.

Al acto de toma de posesión han asistido los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Eduardo Martínez Mediavilla, José Antonio Montero Fernández, Ángel Ramón Arozamena Laso, Alejandro Abascal Junqueras y José Carlos Orga Larres; así como con el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, además del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.