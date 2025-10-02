Escaso seguimiento en Badajoz a la huelga estudiantil convocada en apoyo a Gaza

Este jueves 2 de octubre se ha celebrado una huelga estudiantil en toda España convocada por el Sindicato de Estudiantes para denunciar la situación en Palestina.

La protesta ha incluido paros académicos y manifestaciones simultáneas en numerosas ciudades a partir de las 12.00 horas, pero en Badajoz, la participación ha sido escasa, por no decir nula. Solo 6 jóvenes, estudiantes de primero de Bachillerato en el IES Zurbarán, se han reunido en la Plaza de España, animadas por la convocatoria del sindicato que llamaba hoy a "vaciar las aulas y ocupar las calles en un acto de solidaridad internacionalista" contra lo que califican como un "genocidio".

Según han contado, aunque el instituto no las ha autorizado para asistir a la huelga, han decidido sumarse a la jornada con el objetivo de visibilizar su rechazo a la guerra y exigir la ruptura de relaciones con Israel. "No se nos ha aprobado la huelga, pero hemos venido igualmente porque queremos demostrar que apoyamos a Palestina, ya que, muchísima gente de nuestra edad, de Gaza, se está muriendo y nosotros queremos apoyarlos", ha contado Eva González.

Otra de las jóvenes, Violeta Sáenz, ha explicado que desde el instituto se deberían autorizar este tipo de protestas "porque al final es un conflicto que nos afecta a todos y aunque podemos hacer poco desde nuestra posición, este es prácticamente el único granito de arena que podemos aportar".

Las alumnas se han desplazado a la plaza de manera espontánea y sabiendo que sus faltas no estarán justificadas, pero lo hacen, según han resaltado, por una "buena causa".

Justicia social

"Estamos intentando dar un poco de voz a lo que está pasando en Gaza porque Israel está literalmente masacrando a niños de nuestra edad que no están pudiendo recibir la educación que deberían y estamos luchando por eso, por todas las personas y la gente que están matando" ha afirmado Carolina Tena.

Ana Aria, por su parte, ha detallado que aunque no está estudiando ahora mismo, está preparando una prueba de acceso al grado superior y se ha sumado a la movilización para reivindicar que el Estado español "empiece a tomar acciones" contra el Estado de Israel. "España tiene que comenzar a tomar acciones para proteger a Gaza y al corredor humanitario para que entre ayuda a la gente de Gaza que lo necesita más que nunca".

Opina que le parece "muy importante" que los jóvenes de cualquier ciudad, acudan a estas protestas, se movilicen y muestren su solidaridad. "Que se vea que los jóvenes estamos comprometidos con esto y que les oímos, que les vemos y que les vamos a ayudar".

La huelga estudiantil se enmarca en una ola de movilizaciones internacionales que tendrá continuidad con nuevas protestas los días 4 y 5 de octubre. Además esta tarde a las 19.00 horas en la avenida de Huelva, frente a la delegación del Gobierno, se celebra la manifestación convocada por Extremadura con Palestina, a la que dice Ana que no faltará.