Récord de participación: el festival Fancine Queer recibe 841 cortometrajes de 72 países

El Festival Internacional de Cine LGBTI de Extremadura Fancine Queer, que se celebrará del 7 al 16 de noviembre, ha cerrado su convocatoria de cortometrajes con récord de participación, pues ha recibido 841 obras procedentes de 72 países.

«Esta cifra confirma la proyección internacional y el creciente prestigio del festival, que atrae a cineastas de todo el mundo interesados en compartir miradas diversas sobre las realidades LGBTI», destaca la organización del certamen en una nota.

Entre los países de procedencia están Brasil (159 propuestas), España (157), Estados Unidos (61), México, Argentina (47 en ambos casos), Irán (42), Italia (38), Francia (30), Gran Bretaña, Alemania (23 en cada caso) e India (21), entre otros.

La diversidad geográfica de esta convocatoria también se refleja en la presencia de propuestas de contextos menos habituales en el circuito internacional, como Afganistán, Madagascar, Mauritania, Sri Lanka y Nueva Zelanda, lo que pone de manifiesto «la capacidad del festival para tender puentes culturales y dar visibilidad a realidades poco representadas en los medios tradicionales».

Premios

Durante las próximas semanas, un comité de selección compuesto por profesionales del cine y representantes del activismo LGBTI visionará las obras recibidas para elaborar la Selección Oficial de Cortometrajes. Esta programación será exhibida en las diferentes sedes y ciclos del certamen y dará lugar a los premios de Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Cortometraje Documental.

‘Fancine Queer’ está producido por la Fundación Triángulo Extremadura, con financiación de la Junta, la Diputación de Badajoz y otras entidades públicas y privadas.

«Con esta cifra récord de participación, el festival consolida su posición como uno de los certámenes de referencia para el cine LGBTI en el ámbito hispanohablante, al tiempo que refuerza su vocación como espacio de encuentro, reflexión y celebración de la diversidad a través del lenguaje cinematográfico», destaca la organización.