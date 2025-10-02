Festival de food trucks en Badajoz: cuatro días de comida callejera, música y ocio

En Badajoz se avecina un plan que huele a comida callejera. El Auditorio Ricardo Carapeto se prepara para acoger una nueva edición de Callejeando Food Fest, el festival que llenará la ciudad de caravanas con gastronomía variada y actividades pensadas para todos los públicos.

La idea es sencilla: reunir en un mismo espacio a varias 'food trucks' de comida sobre ruedas y dar la oportunidad de probar platos de todo tipo sin moverse del centro. Habrá hamburguesas gourmet, bocadillos de autor, tacos, propuestas asiáticas, crepes y dulces para cerrar la visita con buen sabor de boca. Este festival ya ha celebrado varias ediciones en la ciudad y todas han tenido una gran acogida.

Entre los nombres confirmados están Pilón de la Negra, Lujuria, El Enrollao, El Artesano, Creps’n’Roll o Asian Street, con propuestas gastronómicas de todas partes del mundo.

El ambiente será parte de la experiencia. Además de la oferta de comida habrá música en directo y actividades, con un formato pensado para pasar el día con amigos o en familia.

La entrada será libre y cada visitante podrá elegir qué probar y cuánto gastar en cada puesto. Los precios varían en cada puesto.

Fechas y horarios

El festival se celebrará del 10 al 13 de octubre. Arrancará el viernes por la tarde a partir de las seis y continuará el sábado y el domingo de forma ininterrumpida desde la una del mediodía hasta medianoche. El lunes, último día, abrirá también de 13.00 a 23.00 horas.

Cuatro días en los que las caravanas de comida, la música y el ambiente al aire libre convertirán el Ricardo Carapeto en uno de los puntos más animados del puente.