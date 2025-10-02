Suceso
Dos heridos en Badajoz tras la colisión entre un coche y una moto
Las víctimas han precisado ser atendidas por tres ambulancias del SES
Un hombre y una mujer han tenido que ser evacuadas al hospital Universitario de Badajoz tras sufrir un accidente de tráfico.
El siniestro vial se ha producido en la calle González Serrano de la barriada pacense de San Fernando. En torno a las 14.55 el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada alertando de un accidente consistente en la colisión de un turismo con una motocicleta en la mencionada calle junto a la clínica veterinaria Alcazaba, muy próximo a la avenida Carolina Coronado.
Dispositivo desplegado
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de Policía Local de Badajoz, así como varios efectivos sanitarios para atender a las víctimas. Concretamente, han acudido al lugar una ambulancia convencional, una de Soporte Vital Básico y una Unidad Medicalizada de Emergencias todos pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud (SES).
Al ser atendidos en el lugar del siniestro, han comprobado que un varón de 24 años sufría una contusión en el tronco. Siendo consideradas sus lesiones como menos grave. Por otro lado, una mujer de 28 años ha sufrido un latigazo cervical de carácter leve.
Los equipos sanitarios han creído conveniente derivarlos al hospital Universitario de Badajoz para estudiar el alcance de sus lesiones y realizar las pruebas complementarias pertinentes.
