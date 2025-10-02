Nace DraftMania, un juego de fútbol manager fundado por un joven pacense

Sergio Escalante, nacido en Badajoz y graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Extremadura, es uno de los fundadores de esta aplicación que comenzó como un juego entre amigos y ya reúne a más de 400 usuarios activos en España.

Todo empezó como un pequeño juego entre amigos a través de inteligencia artificial, pero ha acabado con un proyecto que ya es una realidad para Escalante y sus socios. Tras su paso por la Universidad de Extremadura (UEx), el joven extremeño cursó un año de estudios en Amberes (Bélgica) y más tarde se especializó en diseño de aplicaciones en Barcelona.

DraftMania es un juego de fútbol con un concepto alternativo: cada semana los usuarios forman sus equipos con jugadores actuales e históricos, simulando ser los managers de equipos de fútbol creados por ellos mismos. Un espacio de entretenimiento donde aseguran estrategia, diversión con amigos y competiciones cada mes. El producto está incorporando nuevas funcionalidades que buscan elevar el juego a otro nivel.

Escalante y su equipo continuan trabajando en la expansión de un proyecto “hecho con pasión y mucho trabajo”, donde él vuelca “todo lo aprendido en creatividad y tecnología” junto a su “afición por el fútbol”, según explica el pacense. Una aplicación ya disponible en todas las app stores que pone en valor el talento joven nacido en Extremadura.