Piden que Badajoz dedique calles a ingenieros militares por su acción urbanística

La Asociación Alfonso IX ha propuesto que haya calles en Badajoz recuerden a ingenieros militares, especialmente por su aportación al ámbito urbanístico de la ciudad, algo en lo que ya se trabaja aunque «se tiene que perfilar». Así lo ha manifestado durante la presentación de las ‘Jornadas de Historia Militar de Extremadura 2026’ el presidente de este colectivo, Julián García Blanco.

El presidente de la asociación apuntó que, por ejemplo, «la muralla es un elemento defensivo, pero también un elemento urbanístico fundamental, que definió lo que es Badajoz», pues en su día «determinó lo que estaba dentro y lo que estaba fuera», de lo cual dependió que distintos espacios urbanos hoy continúen y otros queden solo en el recuerdo.

En cuanto a las jornadas, se celebrarán del 12 al 14 de marzo en el antiguo palacio de Capitanía, en la plaza López de Ayala. Esta iniciativa surgió en 2020 para fomentar el conocimiento y la historia de la cultura militar en la comunidad autónoma y para dar difusión a los estudios existentes. Al mismo tiempo «ofrecer un foro a los estudiantes universitarios, especialmente a aquellos que cursan los últimos grados de Historia y Patrimonio Histórico, Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico, e Información y Documentación», debido a la importancia de estos estudios.

Trabajos inéditos

Según ha explicado García Blanco, a estas jornadas «pueden concurrir todos los trabajos inéditos que incidan en personas y acontecimientos» históricos o en el patrimonio «siempre que tenga una vinculación con el ámbito militar» de Extremadura.

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el próximo 31 de enero, tras lo cual el comité técnico de las jornadas realizará una primera valoración para seleccionar las ponencias, que serán publicadas.

No obstante, «solo las mejores pasarán a exponerse en las jornadas», pues serán quienes opten a los premios, el galardón Alfonso IX (a la mejor ponencia) y el Premio Joven Investigador (para autores menores de 30 años), determinados por un jurado.

El jefe de la Oficina de Comunicación de la Brigada Extremadura XI, el teniente coronel Francisco del Viejo, ha explicado por su parte que esta iniciativa sirve «para poner en valor la historia del Ejército y de la ciudadanía» a la que sirve.

También ha intervenido el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, quien ha puesto en valor que Badajoz, muy ligada al ámbito militar por su histórico carácter fronterizo, celebre este tipo de jornadas.