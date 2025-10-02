Quejas de pacientes en el Perpetuo Socorro de Badajoz: «No hay mantas ni toallas»

Saray Jorge Plata, una vecina de Badajoz, ha denunciado la falta de mantas y toallas en el Hospital Perpetuo Socorro, en el que su padre permanece ingresado desde hace varios días.

La mujer explica que tras recibir el diagnóstico fueron derivados primeramente al Universitario de Badajoz, donde asegura que el personal sanitario está completamente saturado. “Hemos estado tres días en el box 3 del Universitario, pero tres días con un caos absoluto porque durante nuestra estancia, había solo un enfermero para dos boxes –con más de 20 camas- y estaba desbordado aquello”.

Pero su indignación crece al llegar al Hospital Perpetuo Socorro. “A las once de la noche mi padre dice que tiene frío, yo me voy a las enfermeras y les traslado que el paciente está pidiendo una manta, pero contestan que no tienen y que es lo que hay, que ellas mismas se llevan las mantas de casa para arroparse. Me sentó muy mal y la manta que yo llevaba para mí se la puse por supuesto a mi padre, para que no pasase frío”, relata.

A la mañana siguiente, la situación vuelve a sorprenderles: una enfermera "coloca una sábana encima de la cama" y le dice a su padre que "es para la ducha". “Mi padre extrañado le pregunta para qué es esa sábana y ella responde que es para secarse, que no tienen toallas. La chica, de verdad, estaba avergonzadita. No es lógico que en un hospital público tengas que ir con una manta de casa si tu familiar pasa frío o llevar toallas porque no hay disponibles”, lamenta.

Además Saray certifica que hay numerosas quejas de otras familias usuarias de este hospital que se han visto en la misma situación. “Cuando yo lo he puesto en las redes sociales, muchas personas me han contestado que han vivido lo mismo hace varios meses, o sea, que esto no viene de ahora, que viene de hace tiempo”.

Saray ha presentado una queja formal

Esta familia ha enviado un correo al Defensor del Usuario del Sistema Sanitario Público de Extremadura (SExPE) para denunciar la ausencia de ropa de aseo y de cama en la habitación del enfermo. Así relata su malestar en la queja que ha presentado:

“Ingresé a mi padre el pasado 21 de septiembre en el Hospital Universitario de Badajoz y desde entonces, la experiencia ha sido un auténtico caos. En primer lugar, no había cama disponible para su ingreso. En segundo lugar, el centro no dispone de parte de la medicación que él necesita, por lo que hemos tenido que traerla desde casa. Y por último, en una ocasión estuvieron a punto de administrarle una dosis doble si no llegamos a darnos cuenta. Tras tres días en esta situación, por fin lo trasladaron al Hospital Perpetuo Socorro. Allí, al pedir una manta porque mi padre tenía frío, me informaron de que no tenían ninguna y que las propias enfermeras se las traían de sus casas".

Continúa que al día siguiente, la situación volvió a ser incomprensible: "una enfermera nos dice que no disponían de toallas y nos facilita una sábana para secarse. Evidentemente, decidí traerle yo misma todo lo necesario desde casa. Esta ha sido la odisea que hemos vivido en tan solo una semana entre ambos hospitales”, narraba.

La denuncia de Saray no es un caso aislado. María de los Ángeles R.M., otra usuaria del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, describe que hace apenas tres meses vivió una situación muy similar cuando ingresaron a su marido: “No le pusieron ni almohada en la cama y por supuesto, tampoco mantas ni toallas”, explica.

Asevera que son detalles que “desde fuera no se saben”, pero que cuando se viven en primera persona “te das cuenta de cómo está la sanidad”.

Aunque en su caso el ingreso fue breve y decidió dejarlo pasar, confiesa estar muy disgustada por las atenciones que se encontró. Ambas familias piden que se mejoren las condiciones básicas de atención a los pacientes y que se dote a los centros de los recursos necesarios para garantizar una “estancia digna”.

Versión del SES

Este diario ha solicitado la versión del Servicio Extremeño de Salud (SES) sobre estas quejas. Responde que los hospitales públicos extremeños cuentan con el suministro garantizado de mantas y toallas para asegurar en todo momento la atención y comodidad de los pacientes. Según el SES, la situación reportada se debió a una incidencia puntual de la empresa encargada del reparto de la lencería hospitalaria, la cual se resolvió de “manera inmediata”.

Precisamente esta semana, las toallas del SES han vuelto a ser noticia en redes sociales. Un influencer compartió su sorpresa al ver toallas del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura, en un hotel de Marruecos: “O sea, yo me quedo muerto”, comentaba.

El Servicio Extremeño de Salud ha explicado a este periódico que ha iniciado una “revisión interna” para verificar el inventario y posibles irregularidades y que adoptará medidas para esclarecer “cómo salió del circuito sanitario”.