El Road Show 2025 llega a Badajoz para concienciar a los jóvenes sobre seguridad vial

El Palacio de Congresos de Badajoz acogerá mañana una nueva edición del Road Show 2025. Este es un impactante espectáculo multimedia que busca concienciar a los jóvenes sobre los riesgos de la conducción imprudente y la importancia de cumplir las normas de tráfico. La actividad, promovida por la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social y organizada por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX), lleva por lema “Tú decides” y comenzará a las 12.00 horas.

En este evento de concienciación social se espera que participen alrededor de 850 estudiantes de institutos de la ciudad con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, es decir, procedente de los cursos de 4º de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Esta sesión única forma parte de una campaña regional que ya pasó por la ciudad de Cáceres el pasado 29 de septiembre en la que participaron más de 1.200 alumnos.

Un formato que impacta

El Road Show no es una charla convencional, se trata de una representación de unos 90 minutos en la que se combinan música, luces, imágenes y testimonios reales. No solo participarán los profesionales de emergencias que están en contacto directo con los accidentes, sino que las víctimas y familiares de fallecidos en siniestros viales también darán su punto de vista. El espectáculo comienza con un ambiente de discoteca, que conecta de inmediato con los jóvenes, para después dar paso a un relato crudo sobre las consecuencias del exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, las distracciones al volante o la falta de uso de cinturón y del casco.

"Queremos salvar vidas y evitar el dolor que provocan los siniestros de tráfico. Más del 90% de los accidentes están relacionados con el factor humano, y eso significa que son evitables", explica Antonio Cabello, presidente de la asociación policial Trafpol, que coordina la iniciativa en Extremadura y Portugal.

Quince años en Extremadura

El Road Show llegó a España en 2003 y en 2010 se representó por primera vez en Badajoz. Desde entonces se han realizado cerca de 90 sesiones en la región, por las que han pasado 25.000 jóvenes extremeños. A nivel nacional, más de 250.000 estudiantes han vivido la experiencia desde su implantación.

El proyecto nació en Irlanda del Norte y se exportó, además de a España, a países como Portugal, Panamá, Ecuador, Uruguay o Etiopía, reflejando el carácter global de la siniestralidad vial. Cada año, más de 1,35 millones de personas mueren en el mundo en accidentes de tráfico, siendo la primera causa de muerte entre jóvenes.

Este proyecto acumula premios internacionales, como el Premio Ponle Freno 2018 a la Mejor Acción en Seguridad Vial (Atresmedia y Fundación AXA), el Premio Europeo de Seguridad Vial 2006 o el galardón a la Mejor Experiencia de Éxito en Educación Vial en el Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial (2015).

Cartel anunciador del Road Show de 2025 en Badajoz. / La Crónica

En esta ocasión, la actividad cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación y la colaboración de directores y profesores de los institutos participantes, especialmente aquellos con Bachillerato de Artes Escénicas, cuyos alumnos también tendrán un papel activo en el escenario.

"Una decisión que salva vidas"

Los organizadores insisten en que el verdadero impacto del Road Show no se mide en cifras, sino en conciencias removidas. "Nunca sabremos cuántas vidas se han salvado o cuántos accidentes se han evitado gracias a estas sesiones, pero cada decisión responsable que toma un joven después de vivir esta experiencia justifica todo el esfuerzo", subraya Cabello.

El Road Show 2025 en Badajoz promete ser una cita decisiva para recordar que, en la carretera, cada elección cuenta. 'Tú decides' no es solo un lema: es una advertencia y, sobre todo, una oportunidad para cambiar conductas y salvar vidas.