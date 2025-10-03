Unos 200 médicos se concentran en Badajoz: "Para este ministerio no somos más que recursos a los que explotar sin límite"

Unos 200 médicos y facultativos se han dado cita este viernes, 3 de octubre, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz en el marco de la segunda jornada de huelga nacional. La concentración, convocada por el Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex), busca “demostrar de manera clara y contundente” el rechazo del colectivo a la modificación del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad.

Los profesionales llevan meses reclamando un estatuto propio que recoja sus “especiales condiciones de formación y responsabilidad” y un ámbito de negociación propio “que no silencie su voz”. Sin embargo, denuncian que “no solo no se están escuchando nuestras demandas en las numerosas reuniones mantenidas, sino que además nos encontramos con que la última propuesta ministerial es directamente un atropello intolerable a los derechos de los trabajadores sanitarios en general y de los médicos y facultativos en particular”, según ha señalado el presidente de Simex y presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo.

“La sanidad pública no puede sobrevivir sin nosotros”

Entre los principales agravios, critican que el nuevo texto supone “una supresión inasumible de derechos laborales” como la obligatoriedad de que la hora de guardia se retribuya al menos igual que la hora ordinaria o el derecho al descanso semanal de 36 horas, que se reduce a 24.

Además, el borrador “elimina la obligación de ratios adecuadas, suprime incentivos para los puestos de difícil cobertura y deja sin negociación ni criterios comunes a nivel nacional”. También se “elimina el plan de conciliación, se reducen complementos en las pagas extra y se limita al 100% del sueldo durante la maternidad o el riesgo”, además de eliminar la negociación de las vacaciones en las mesas sectoriales.

Los profesionales critican igualmente que la propuesta “no establece límites de jornada ni de descanso”, hace “una definición vaga de la jornada ordinaria” y suprime la “retribución justa de las guardias”, que debería ser “como mínimo igual que la ordinaria”. “Para este ministerio los médicos y facultativos no somos más que recursos a los que explotar sin límite”, ha lamentado.

Médicos y facultativos muestran su rechazo al Estatuto Marco. / Santi García

“Estamos aquí una vez más para decir alto y claro que no vamos a tolerar este nuevo atropello” y reclaman al Ministerio que retire la propuesta y se siente a negociar “una norma específica que regule nuestras especiales condiciones”.

“No reclamamos privilegios corporativos, sino respeto y consideración hacia nuestra labor, nuestra cualificación profesional y la enorme responsabilidad que asumimos cada día en hospitales, centros de salud y servicios de urgencias”, añaden. “Lo exigimos por respeto a los profesionales a los que representamos, por los que vendrán y por la sanidad pública de 48 millones de españoles. Porque la sanidad no puede sobrevivir sin nosotros”.

Natividad Sánchez Santos, es médico de Atención Primaria de Villanueva la Serena y hoy ha explicado a sus pacientes que este viernes está de huelga porque necesita estar bien para que ellos también lo estén. "Necesito descansar y conciliar. Llevo muchísimos años trabajando y ahora estoy trabajando peor que cuando empezaba a trabajar 24 horas sobre 24. Mi situación ha empeorado porque no tengo libranza y tengo que conciliar mi vida laboral y la personal y pensaba que iba a mejorar pero ahora he empeorado otra vez", reprocha.

De la misma manera, Teresa Porter, traumatóloga infantil en el Hospital Universitario de Badajoz, se ha quejado de que los profesionales se ven "obligados a trabajar en unas circunstancias de muchísimo estrés" y que tienen que atender varias cosas al mismo tiempo, con una cantidad de horas "ingente" que les "dificulta" conciliar con sus familias.

El colectivo asegura que no va a ceder y que seguirá adelante “para denunciar este insulto” que supone la última versión del Estatuto Marco, cuya primera propuesta ya generó el rechazo unánime de la profesión.