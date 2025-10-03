Más de 3.000 jóvenes participarán en la nueva edición de los talleres de salud del Ayuntamiento de Badajoz

Más de 3.000 jóvenes participarán en la nueva edición de los talleres de salud que pone en marcha el Ayuntamiento de Badajoz a través de la Concejalía de Juventud y que tendrán lugar hasta el próximo mes de abril en torno a la educación afectivo sexual, la prevención de drogas, los trastornos de la conducta alimenticia y adicciones o las habilidades sociales.

El Ayuntamiento de Badajoz apuesta, como cada año, por el acceso de los jóvenes a información sobre salud y prevención y por ello la Concejalía de Juventud vuelve a ofrecer a los centros educativos, entidades y colectivos la impartición de los 'Talleres de Salud', en colaboración con el Instituto de Psicología y Sexología de Badajoz.

La concejala delegada Mariema Seck ha presentado este viernes los detalles de esta edición, que llegará a más de 3.000 jóvenes de la ciudad hasta el próximo mes de abril con diferentes temáticas, y en la que la primera cita comenzará el próximo lunes 6 de octubre en el FEC Sagrada Familia.

La aportación municipal destinada a sufragar estos talleres asciende a 5.796 euros, ha detallado la concejala, que ha destacado que "cada euro invertido en educación para la salud es una apuesta firme por el futuro de Badajoz". "Seguimos trabajando en el objetivo común de acompañar a los jóvenes en su futuro", ha indicado.

Por su parte, José Silvestre, del Instituto de Psicología y Sexología de Badajoz, ha recordado que este proyecto lleva en marcha 17 años y que cada vez cuenta con una mayor participación. La metodología que se sigue es "abierta y dinámica", con el objetivo de tener contacto con el alumnado y que estos participen en el desarrollo de los talleres.

Un total de 12 centros han solicitado la impartición de estos talleres, como son el IES Bioclimático, CEIP General Navarro, IES Nuestra Señora de Bótoa, IES Zurbarán, FEC Sagrada Familia, IES Rodríguez Moñino, IES Castelar, IES San Fernando, YMCA, IES Domingo Cáceres, IES Ciudad Jardín y CEIP Nuestra Señora de Bótoa, según el Ayuntamiento de Badajoz.