Badajoz se mueve mañana contra el cáncer de mama con el evento solidario Zumbando 2025

Este sábado se celebra una nueva edición de Zumbando en el centro comercial El Faro de Badajoz. Como cada año, este evento solidario recauda fondos para una buena causa. En esta ocasión, la entidad beneficiaria es la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que dedicará el dinero a la investigación del cáncer de mama.

Por ello, la fecha se ha adaptado este año para hacerla coincidir con el mes de la investigación del cáncer de mama. La temática de este año gira en torno a "esas divas valientes, que es un sinónimo de la lucha de las mujeres con cáncer de mama", según explica Curro López, promotor de esta iniciativa.

Las "divas valientes", protagonistas

La coreografía especial que se realiza para cada edición este año contará con la banda sonora de ‘Esa diva’, canción de Melody que representó a España en Eurovisión 2025. Este año en el que las mujeres serán grandes protagonistas el área de Igualdad de la Diputación de Badajoz colabora de manera muy activa a través de la instalación de varios puntos violetas durante el evento que estarán en el centro comercial.

El objetivo de este año es superar la cifra de 1.100 participantes que se congregaron el año pasado en las mismas instalaciones y, por supuesto, la cantidad de 18.800 euros que fue lo recaudado en 2024.

Actividad para todos los públicos

El encuentro tendrá lugar en el parking en superficie del centro comercial El Faro, a partir de las 19:00 horas. Con este evento se propone una tarde llena de energía con varias masterclass de zumba. Estas están dirigidas por instructores especializados que guiarán a los asistentes en una actividad abierta a todos los niveles.

Con la inscripción, cuyo precio es de 10 euros, cada participante recibirá la camiseta oficial del evento, una bolsa con obsequios aportados por patrocinadores, agua y diferentes detalles. Además, se mantiene la modalidad de Fila 0, destinada a quienes quieran colaborar aunque no puedan acudir. La organización ofrece la página web www.zumbandopa.com como punto en el que encontrar toda la información necesaria sobre esta cita.