Badajoz se prepara para las lluvias: Aqualia limpiará 15.870 imbornales y 400 kilómetros de red

La empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas de Badajoz, Aqualia, está intensificando las labores de la red de saneamiento ante las previsiones de fuertes lluvias. Así, según la empresa, los trabajos que se han llevado a cabo en lo que va de año "superan ampliamente" los registrados en años anteriores.

En el primer semestre de 2025, Aqualia ha procedido a la limpieza de más de 200 kilómetros de la red de saneamiento y está previsto llegar a los 400 kilómetros, "el equivalente a la distancia entre Badajoz y Madrid", apunta la concesionaria para que el dato sea más gráfico.

Asimismo, a lo largo de este año se van a limpiar más de 15.870 imbornales, uno de los elementos "más importantes" para la recogida de aguas pluviales, por lo que su puesta a punto es fundamental para prevenir grandes inundaciones y garantizar el correcto funcionamiento del sistema, especialmente en episodios de lluvias intensas.

La previsión es que se retiren entre 540 y 590 toneladas de residuos de los imbornales, lo que supondrá "un sensible aumento" con respecto a las 480 toneladas recogidas otros años. La cantidad de residuos que se van a retirar de las alcantarillas equivaldrá al peso "de más de 100 elefantes africanos adultos o casi 10 camiones de gran tonelaje completamente cargados", compara la concesionaria.

Residuos extraídos en EBAR Norte Badajoz. / LA CRÓNICA

Por otro lado, según ha informado a través de una nota de prensa, también se han realizado más de 40 reparaciones de pozos de registro en lo que va de año y la previsión es alcanzar entre 70 y 90 intervenciones al cierre de 2025. Estas actuaciones, según destaca, son "fundamentales" para preservar la integridad estructural de la red y evitar colapsos, averías y filtraciones.

En cuanto a los desatrancos, se han ejecutado más de 1.600 actuaciones en los seis primeros meses del año y, según los datos recogidos, se estiman entre 3.200 y 3.500 intervenciones totales a final de año. En este caso, estos trabajos permiten mantener la fluidez del sistema y evitar obstrucciones que puedan generar problemas sanitarios o medioambientales.

La concesionaria subraya que estos datos reflejan "el esfuerzo constante" del Ayuntamiento de Badajoz y de Aqualia por mantener y mejorar la infraestructura de saneamiento de Badajoz, garantizando un servicio eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades de una ciudad en crecimiento.