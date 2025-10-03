"Los bares deben tener carta para los desayunos"

Vicente (padre) y Tetín (hijo) llevan con este negocio desde los años 80. Fue en 2008 cuando se produjo el relevo generacional y la instalación definitiva en su actual ubicación en los inconfundibles veladores de la Avenida Sinforiano Madroñero. Se trata de uno de lugares imprescindibles de la capital pacense para desayunar, tapear o cenar en los que tienen cabida temas tan importantes en la ciudad como el CD Badajoz o el Carnaval que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos.

En cuanto a sus tostadas, hay una larga lista de opciones personalizadas con nombre y en las que se complementan distintos ingredientes, cada una dedicada a un cliente y a sus gustos más personales. Así existen un buen puñado de nombres en la carta de Vicente y Tetín. Un claro ejemplo es el de ‘La Churri’, una tostada que lleva una base de salmorejo casero, con bacon y pimienta negra. Además de estas propuestas más elaboradas, tampoco faltan las más tradicionales y sencillas para acompañarlas con un buen café.

Tostada "La Churri", a un precio de 3,80 con café incluido. / Santiago García Villegas

¿Cuando supo que quería seguir los pasos de su padre?

Desde pequeño lo tenía claro. Me he criado con esto. Y aquí estamos y seguimos bien.

¿Qué es lo que cree que más ha cambiado con el paso de los años?

Cambia de todo. Lo primero es la forma de servir. Antes llegabas a un bar y no había reservas. Ahora tienes que hacer más reservas que otra cosa para poder comer. Vamos evolucionando según la marcha.

¿Y cómo han evolucionado los desayunos?

Los desayunos son de otro mundo. Estamos considerados como uno de los mejores de España. Todos los negocios hacen tostadas que son una maravilla. Están todas muy buenas. Yo he probado algunas este año y son deliciosas.

¿En qué notáis que os repercute esta ‘fiebre’ por los desayunos?

Es una ventana de publicidad que viene bien. No sólo se prueba la tostada del concurso, también se prueban otras opciones que hay en la carta. Hay tostadas cada vez más elaboradas que se incluyen en las cartas que la gente quiere probar.

¿Considera importante que un establecimiento tenga una carta de tostadas como si fuera un almuerzo o una cena?

A día de hoy sí. Creo que es necesario tener una carta de desayunos para que la gente pueda ver las opciones que hay.

¿Cuántos clientes hay que lleguen a diario a pedir «lo de siempre»?

Diariamente vemos llegar a mucha gente que ya sabemos qué es lo que van a tomar. Podemos tener 50 o 60 clientes que vienen casi todos los días.

¿Por qué es importante servir un buen café?

El café tiene que ser bueno. Hay distintas marcas y algunos destacan más que otros. La verdad es que la gente me lo está agradeciendo y está muy contento.

Dicen que la calidad de vida de una persona se mide en el tiempo que tiene para desayunar. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?

Sí, creo que es así. Aquí muchos llegan con prisas, pero me gustan más los que llegan para poder reposar el desayuno.

¿Cuál es el tiempo prudencial que debe tardar un desayuno?

Lo más lógico es que en menos de cinco minutos esté todo puesto. Tenemos las elaboraciones ya hechas y preparadas. Pero la gente debe saber que si hay una nota de varias tostadas, toca esperar un poco. Puede demorarse diez o quince minutos. Y es normal porque tienes un aforo de cien personas y están todas desayunando a la vez, es imposible que salga una tostada en cinco minutos. De todas maneras, no hay que esperar demasiado.

¿Cuántas tostadas pueden salir aquí de media?

Llevamos una racha muy buena últimamente. Estamos tirando una media de 200 tostadas al día desde que volvimos de vacaciones.

¿Aquí se le da importancia a la que se considera la comida más importante del día?

Sí, le damos importancia e intentamos traducirlo con precios razonables para comer una buena tostada.

¿Es más rentable un desayuno que una cerveza con aperitivo?

A día de hoy sí. Al menos en mi negocio. Aquí es más rentable los desayunos que el cañeo. Depende también del día. Los días de diario, seguro. En fines de semana la cosa puede estar más repartida.

¿Cree que ahora el desayuno es un evento más social?

Es frecuente tener aquí a amigos o un grupo de trabajo que venga a celebrar cumpleaños con café y tostadas. Han llegado a venir 20 personas juntas a desayunar para este tipo de celebraciones.

¿Es buena fecha el verano para los desayunos?

Es frecuente ver a muchos padres con niños. Especialmente a primera hora cuando no hace tanto calor. Tenemos muchas veces los veladores llenos.

¿Qué les aporta una terraza como esta?

Nos da mucha vida. Nos aporta mucha más amplitud al local. Tenemos un local de 200 metros y le añades quince veladores más, es más beneficio. Además, la sensación de ver los veladores llenos siempre gusta.

¿Compensa ser hostelero hoy en día?

Hay que mirar un poco en todos los sentidos. Llevamos muchos años con un horario asequible con el que buscamos un poco más de calidad de vida. Los trabajadores están contentos y yo también. A mí esto me gusta y lo llevo en la sangre. Cuando más trabajo hay es cuando más disfruto. Me gustan los fines de semana que podemos echar aquí catorce o quince horas. Yo trabajo tanto o más que mis camareros. Yo soy uno más.

¿Hay clientes que se convierten en amigos?

Muchos. Tenemos clientes aún de la época de mi padre que mantenemos hoy a día de hoy y que se van de vacaciones con nosotros. Ahora somos más amigos que familia.