El cómic protagoniza el fin de semana en Badajoz

Este viernes se ha inaugurado la XVI edición de la Salita del Cómic y la Ilustración, unas jornadas que contarán con un programa en el que se destacará la reivindicación de este arte. Organizado por la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura (Extrebeo), consta de una serie de charlas y presentaciones, en las que se buscará dar visibilidad a los autores extremeños, que publican sus obras de manera gratuita.

“Las primeras ediciones se celebraron en Cáceres, pero desde la pandemia se trasladó el evento a Badajoz”, comenta Carlos Díaz, tesorero de Extrebeo.

De la mano de estas jornadas llega también la exposición 'Mundo Digital', que se puede visitar del 3 al 13 de octubre en el Museo de la Ciudad y en el que todos los asistentes podrán observar hasta 20 ilustraciones en las que se reflexiona sobre las nuevas tecnologías y las consecuencias que tienen para la sociedad.

Un plan diferente

La programación de esta edición incluye charlas con diferentes autores; mesas redondas; presentaciones; un cómic gigante en vivo; cuentacuentos; la actuación musical de The Wild Rock y un cómic histórico con enfoque feminista.

También se va a presentar la nueva revista de la asociación, que contará con diferentes temáticas y estilos, y, como novedad, este año será en color. Participarán entre 20 y 30 autores.

Otra publicación será la de los cuadernillos, que, son unas grapas de 24 páginas dedicadas a un único autor. Son tres con esta edición: 'Pinito del Oro', 'Contragigante' y 'Las historias de Baltasar sin sueño'.

Cómic en vivo

Mañana sábado, a partir de las 11.30 horas, se podrá presenciar en el paseo de San Francisco un cómic en vivo, en el que participan 20 dibujantes. Cada uno de ellos realizará una viñeta de una historia en directo, en la que cada autor utilizará el estilo y materiales con los que trabajan normalmente.

La historia de este cómic se llamará 'Extremadura nada que ver', con un recorrido por monumentos, paisajes naturales y fiestas que ofrece la región para así darlos a conocer al público asistente.