“Intentamos cuidar igual a los clientes nuevos y a los de siempre”

A las puertas de cumplir 40 años, este emblemático establecimiento pacense es uno de los más reconocidos de Valdepasillas. Sus principales señas de identidad pasan por sus comidas caseras, los desayunos o en las cañas de mediodía. En 2014 cambió de manos y se produjo el relevo generacional. Después de vivir desde sus primeros años la vida dentro de un bar, Agustín sigue siendo el propietario. Al igual que sucedió con su padre, lleva toda la vida dedicado a la hostelería.

Su recomendación: tomate, aceite, jamón ibérico y queso curado puro de oveja. La combinación de jamón ibérico y queso curado es exquisita en cualquier contexto, pero sobre este pan y aceite alcanza la excelencia. Tiene una amplia variedad de opciones de tostada clásica y actuales en una pizarra que está visible para todos los clientes que se sienten dentro de su comedor. El aguacate es el ‘perfecto comodín’, ya que existen multitud de posibilidades para combinarlas con este ingrediente.

Precio: 4,50€ con café incluido. / Santiago García Villegas

¿Cómo funcionan los desayunos en un lugar tan clásico como este?

Funcionan bastante bien, la verdad. Tenemos un par de horas cada mañana de agobio porque es cuando viene toda la gente. Es cuando se toma media horita para desayunar y a veces te toca correr mucho.

¿Han incorporado nuevas propuestas para el desayuno?

Bastantes. Antes eran las básicas de siempre. Aceite, cachuela y poco más. Ahora hay variedades de tostadas que no sabes qué ponerle a la gente.

¿Les sale a cuenta?

Sale a cuenta, pero se trabaja con poco margen. Si te mueves por cualquier sitio de España no vas a desayunar por el precio que desayunas aquí en Badajoz. Ni siquiera en los pueblos de alrededor.

¿Qué porcentaje de beneficios les supone el desayuno?

Prácticamente el 50 por ciento nuestro. Damos comidas a mediodía y lo poquito que te viene por la tarde. Si nos fallaran los desayunos, sería un escenario completamente distinto.

¿Cree que se le está abriendo hueco a la conciliación dentro de la hostelería?

Ahora te dedicas más a las horas fuertes que tienes. No tiene sentido tener el negocio abierto a horas que no va a ir nadie. Es el ejemplo de las tardes de verano, que no van clientes y tienes que poner el aire acondicionado, algo que supone también gasto. Hay que ver cuáles son las horas que compensan.

¿Cuándo cree que han cambiado los desayunos en Badajoz?

Yo lo he notado cuando tomé las riendas del local en 2014. Cuando yo me hice cargo, pasamos de abrir a las nueve a abrir a las ocho. De esta manera nos dimos cuenta que atraes a más público y empiezas a tomártelo en serio. Pones más desayunos, ves qué precios ponen en la zona para dar una buen equilibrio calidad-precio.

¿Tiene clientes con demasiada prisa?

Tenemos algunos que son impacientes, pero yo lo entiendo. Tienes un tiempo limitado para desayunar en tu trabajo. Y a veces se juntan todos a la misma hora y no puedes ir más rápido.

¿Qué le aporta el concurso de los desayunos a Badajoz?

Cada vez se ven tostadas más elaboradas. Ahora si tienes una mañana libre, quedas con un amigo y por apenas dos o tres euros echas la mañana. Antes salías a otras horas y te gastabas más dinero. Esto se está perdiendo cada vez más.

¿Cómo se hace un desayuno de calidad?

No puedes dejarte atrás ningún detalle. Al ser precios tan bajos y con poco margen, tienes que ir mirando el céntimo a la hora de comprar. Tienen que ser materias primas buenas, pero que te salgan a cuenta. Muchas veces no es lo que ganas, si no lo que compras.

¿Qué se hace para fidelizar clientes?

Un poco todo. El trato, la confianza, el poder conocer al cliente. El verlo venir a diario. Ya en las comandas ponemos los nombres de los clientes fieles. Intentamos cuidar a todo el mundo y tratar bien a los nuevos y a los de siempre. De vez en cuando metemos tostadas nuevas para los clientes no se cansen y quieran quedarse.