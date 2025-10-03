Maik López, el estudiante que recorrerá corriendo todas las líneas de autobús urbano de Badajoz

Miguel López, Maik para los amigos, y conocido en redes como @maikellpz, se considera "un andalú enamorado de Badajoz". Y para poder darle visibilidad a "esta ciudad que no muchos conocen pero que guarda tanta belleza", este estudiante se ha propuesto un reto de lo más original: correr los recorridos de los autobuses urbanos de Badajoz.

Mañana sábado tendrá lugar la primera carrera a las 8.30 horas, para la cual ha elegido el recorrido de la línea C1. Unos 18 kilómetros en total.

Horario y lugar para la primera ruta de esta iniciativa / La Crónica

Se trata de un reto abierto a la participación. Maik señala que "no quiero correr solo", por lo que ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales para invitar a cualquier interesado a sumarse a esta iniciativa, ya sea para completar el recorrido o hacerlo parcialmente, y "poder pasar un rato agradable y sano que permitirá descubir y admirar todos los lugares de la ciudad". Para hacer partícipes a todos, Maik, a través de sus historias de Instagram, informará sobre las próximas rutas a recorrer y realizará encuestas para medir la disponibilidad de los interesados y así organizar los días de carrera.

La idea le surgió "un día de esos tantos que voy a correr". Maik volvía de sus prácticas al trote y al pasar por Las Vaguadas, vio aparecer el bus número 9. De repente, la idea le vino a la cabeza, la que ha ido dando forma con ayuda de familiares y amigos. La intención es realizar una ruta cada una o dos semanas, ya que el organizador se encuentra en su último año de carrera. "Quiero acabarlas antes de que acabe el curso. Es la mejor manera de despedirse de este capítulo", comenta. El reto final será la línea 18, la más larga de todas, que cuenta con una distancia similar a la de una maratón.

Deporte y visibilidad

El objetivo de esta iniciativa, según cuenta el estudiante, tiene tres vertientes. Primero de todo, incentivar a la población a hacer deporte y ejercicio de una forma original y divertida que permite, además, conectar con quiénes te rodean.

La segunda finalidad es visibilizar Badajoz. Mike llegó a la ciudad desde Huelva para estudiar Biología hace 4 años, y admite que antes de su llegada "nunca había escuchado sobre la capital pacense". "En otras zonas Badajoz no tiene tanto nombre y se la tiene como 'el olvidado'. Pero cuando la conoces de verdad, cuando pasas por sus calles, conoces su carnaval, la Alcazaba, el Puente Antiguo o pasas por el río, te das cuenta de lo bonita que es Badajoz. Por lo que me veo en la necesidad de darle visibilidad", explica el estudiante.

Por último, Mike López tiene la intención de hacer que su iniciativa sea solidaria por una buena causa. "Es solo una idea que tengo, pero igual me gustaría que este reto se acompañara con una recolecta de alimentos o de dinero para así ayudar a gente que lo necesite, para alguna investigación o para algún caso en particular", explica.

Por este motivo, el estudiante ha anunciado que tras finalizar la carrera de mañana, continuará su marcha para participar en el XIII cross solidario Champagnat, organizado por el colegio Marista de Badajoz, que se celebra a las 11.00 horas, para aportar su granito de arena.