La obra de la nueva sede de Fundación CB en Badajoz acumula más de cuatro meses de retraso por una gran roca aparecida

Una gran roca en la parcela es el nuevo obstáculo que se ha encontrado la Fundación CB para hacer realidad su nueva sede institucional social y cultural en la plaza de Santa María de Badajoz. La empresa encargada de la construcción de este inmueble ha probado distintas técnicas para deshacer la formación rocosa, pero ninguna ha tenido el efecto deseado. En la actualidad, los operarios han encontrado una fórmula que les está dando resultado para retirarla.

La planificación de actuaciones para levantar este edificio recogía para esta fecha la finalización de la cimentación, un retraso de más de cuatro meses si se tiene en cuenta el inicio de las obras, pero que es mucho más extenso si se tiene en cuenta los retrasos administrativos, presupuestarios y sanitarios que ha registrado desde que se concibió en 2018. En mayo de 2019 se presentó el proyecto ganador. Poco después se remitió el estudio de detalle y actuación singular al ayuntamiento, pero no se adaptaba al Plan Especial del Centro Histórico y fue rechazado. Se rehizo el proyecto con los cambios en el diseño y en agosto de 2020 obtuvo el visto bueno del ayuntamiento. La previsión, entonces, era que los trabajos comenzaran en los primeros meses de 2021, pero la aprobación de la Dirección General de Patrimonio no llegó hasta octubre de ese año. Además, problemas como el alza de los precios de los materiales y suministros también ocasionaron más retrasos en el inicio de estas actuaciones.

Afecta a un tercio de la parcela

Ahora, un nuevo obstáculo se interpone en el camino y ha provocado, además de la demora, varios intentos para esquivarlo: «Hemos encontrado con una zona de piedra que es donde irá ubicado el sótano», explica José Luis Sánchez, encargado de la obra que ejecuta Extremeña de Infraestructuras y Obra Civil. Esta zona debe tener una profundidad de tres metros y al hallar esta «roca bastante consistente», se ha retrasado la obra.

José Luis Sánchez, encargado de obra de la nueva sede de Fundación CB en Badajoz. / Santi García

De nuevo, un risco de gran tamaño vuelve a ralentizar una obra de calado en el Casco Antiguo. Habría que recordar que en 2023 las labores de urbanización de la conocida como parcela cero de El Campillo se paralizaron por la aparición de una roca de gran dureza que ocasionaba un incremento considerable del gasto y que ocasionó, junto al aumento de los costes de los materiales, la liquidación del contrato.

En esta ocasión, la presencia de esta formación rocosa no ha paralizado las intervenciones, aunque, por ahora, solo cuatro personas están trabajando en el terreno. Dos albañiles, un operario de grúa y el encargado: «Nos está impidiendo que avance más la obra». La parcela en la que se está actuando tiene una dimensión superior a los 600 metros cuadrados y el espacio afectado por la roca ocupa un tercio de la misma, unos 200 metros.

Varias técnicas probadas

Desde hace meses la constructora lleva enfrentándose a este escollo: «Hemos intentado varios métodos y ninguno ha dado resultado», asegura José Luis Sánchez. Entre otras maneras, la constructora probó con una excavadora con gran tonelaje y un martillo muy potente, pero tampoco provocó el efecto deseado. Después de las distintas intentonas, han encontrado una que parece la más efectiva: «Es mediante un mortero expansivo», explica este profesional.

Lo primero que hacen es barrenar la piedra por distintos puntos, hacer huecos con una herramienta específica, y por los orificios que abren introducen este cemento especial. «Es un tipo de material que reacciona al contacto con la roca y se expande mucho estallándola», detalla. Eso sí, no pueden «atacar» a la piedra por cualquier lugar: «Vamos buscando la cara más débil para que dé resultado», explica el encargado de la obra.

A través de esta técnica, rompen esta gran formación rocosa, con la ayuda de una retro excavadora pequeña van retirando los fragmentos que se generan y se retiran usando la grúa. «Es lento, pero por lo menos hemos encontrado la manera de atajarlo», asegura José Luis Sánchez. La eliminación de esta roca de gran tamaño es esencial para la ejecución de la obra. El motivo principal se basa en la necesidad del sótano del edificio. «En esa planta va el cuarto de instalaciones, el ascensor, la escalera y el almacén».

Esta constructora comenzó a trabajar en este solar a principio del mes de junio, cuatro meses después, los avances son escasos, según señala el encargado. Las fases de movimiento de tierras y excavación, en situaciones normales, pueden extenderse durante un par de semanas.

Cuando estos operarios logren llegar a la cota necesaria, a unos tres metros de altura, comenzarán la cimentación. Para ello, de momento, desconocen los plazos. «Ya hemos cimentado en los lugares en los que se ha podido, pero en el resto es imprevisible», asegura.

Restos arqueológicos

Meses antes del comienzo de las obras se analizó exhaustivamente esta parcela céntrica desde el punto de vista arqueológico. De este examen se ha decidido que dos hallazgos que se van a mantener son unos muros de piedra que se encuentran muy próximos a la plaza de San José y una bodega antigua, aunque no ha trascendido en qué época se construyeron estos elementos arquitectónicos.

A la derecha abajo, los muros de piedra que se conservarán, a la derecha puerta que da acceso a la antigua bodega. / Santi García

Ambos espacios se mantendrán para ser integrados en el edificio. Los muros hallados quedarán cubiertos por un techo acristalado para que puedan ser observados por todos aquellos que entren en el inmueble. En el caso de la bodega, se adecentará y rehabilitará: «Una vez que esté lucido y terminado será un espacio muy interesante», vaticina José Luis Sánchez. La bodega se trata de una nave de doce metros de largo por cinco de ancho construido a base de arcos y bóvedas entre ellos. Ambos rincones se incorporarán como atractivos a la sede tan esperada de la Fundación CB.