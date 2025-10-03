Pablo del Pozo expone su obra en Badajoz: "Si tienes una idea, solo necesitas lápiz y papel"

El artista Pablo del Pozo (Badajoz, 1994) expone por primera en solitario en su ciudad natal, Badajoz. Este joven creador se considera como multidisciplinar aunque su base se encuentra en "el lápiz y el papel". Este viernes ha inaugurado en la Sala Europa de la capital pacense esta muestra que reúne ocho creaciones de distintas artes: textil, cerámica y pintura.

En esta primera incursión en la ciudad como artista protagonista lo vive como un momento importante en su carrera que comenzó hace más de una década en Barcelona: "Me hace especial ilusión porque me fui hace 13 años a Barcelona y ahí empecé mis primeras incursiones artísticas. Nunca había enseñado nada aquí y es una oportunidad tanto para amigos y familiares como para el contexto local, que está creciendo un montón", explica el creador.

Ocho obras para detenerse

El artista ha trabajado durante dos años en la producción de unas treinta piezas, de las que finalmente se han seleccionado ocho. "Son piezas muy rotundas a nivel de color, intuitivas, que tienen tanto poder visual que necesitan estar espaciadas. Más obras distorsionarían la atención hacia cada una de ellas", explica a este diario Del Pozo.

El planteamiento con el que han trabajado tanto él como el comisario Jordi Garrido, es en invitar a la pausa y a la contemplación: "Cuando haces una muestra de tan poquitas piezas en una sala tan grande, también se hace con la intención de decir: párate dos minutos y simplemente disfruta. Luego ya haces la foto, si quieres", reflexiona el artista.

En todas las piezas ha querido explorar la conexión entre lo "micro y lo macro, lo cotidiano y lo cósmico". Por ello en algunas de sus piezas mezcla la reinterpretación de una ecografía con la imagen captada el nacimiento de una estrella hace un año. De manera casi poética el artista pacense mezcla dos momentos y dos nacimientos vinculados en el mismo tiempo, según cuenta. Esta pieza se llama 'Ante inanitatem', que en latín significa antes del vacío, es uno de los tapices que cuelgan en las paredes de esta céntrica sala.

Otro de ellos representa una de las plantas favoritas de Pablo del Pozo, la amaranta, una planta que tiene colores verdes y rojizos en sus hojas. Además de esta inspiración vegetal, se incorpora una de las imágenes que se utilizan tradicionalmente para explicar la creación del universo. De esta forma, evidencia de nuevo que lo cotidiano se mezcla desde lo más cercano a lo más intangible.

Esta fusión entre representaciones cotidianas y estelares se ejecutan planteando una conexión difícil de imaginar: "Me parece súper interesante cómo patrones cotidianos como el de una planta puede parecerse tanto a la imagen que hemos captado del universo o cómo el patrón del panal de abejas se repite en una célula", explica.

Este pacense defiende una visión abierta de la creación artística y se considera como multidisciplinar: "Yo siempre digo que soy dibujante ante todo. Si tienes una idea, solo necesitas un lápiz y un papel. Con eso te comes el mundo. Luego utilizo el material o la técnica que necesite cada intuición, pero lo único que sobrevive a todas mis prácticas es el dibujo".

Trayectoria y futuro

Pablo del Pozo nació en Badajoz en 1994, se mudó a Mérida donde pasó su adolescencia y se ha formado en Barcelona desde su juventud. Después de más de diez años en el mundo del arte es el artista más joven representado por la galería Prats Nogueras Blanchard, con sedes en Barcelona y Madrid. Su exposición en la Sala Europa supone la tercera muestra individual, pero la primera en Extremadura.

Quienes sigan su trayectoria encontrarán, como él mismo reconoce, novedades: "Muchos artistas recuperan obras antiguas. Yo siempre necesito ir creando. Si alguien esperaba textil como la última vez, se ha equivocado".

Del Pozo es un artista muy prolífero y en estos momentos trabaja en un proyecto experimental: "Ahora me ha dado por las perlas, así que estoy cosiendo perlas como un descosido. Esa pieza puede ser el germen de lo que venga en el futuro, quién sabe".

Desde este 3 de octubre hasta el próximo 21 de diciembre estará abierta al público esta muestra que ha sido comisariada por Jordi Garrido.