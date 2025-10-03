Demostraciones de vanguardia
Últimos avances tecnológicos: Así es Potencial Digital en Badajoz
La capital pacense analiza los grandes hitos tecnológicos que están marcando el presente y el futuro
El congreso aborda desde la evolución de la IA hasta los últimos avances en robótica y ciberseguridad
La innovación tecnológica, la automatización y la inteligencia artificial han tomado el recinto ferial de IFEBA, en Badajoz, con la celebración de Potencial Digital 2025, el Congreso Extremeño de Transformación Digital, IA, Ciberseguridad y Robótica, impulsado por la Junta de Extremadura, que reúne a empresas y profesionales del sector para mostrar los últimos avances tecnológicos.
La feria ofrece ponencias disruptivas, demostraciones de vanguardia y experiencias inmersivas con referentes globales del sector, abordando desde la evolución de la Inteligencia Artificial hasta los últimos logros en robótica y seguridad digital.
“Potencial Digital 2025 es el lugar donde el futuro deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad compartida entre continentes”, destacan desde la organización, que subraya la importancia de este encuentro para posicionar a Badajoz como un hub de innovación y referencia internacional.
Badajoz, epicentro de la innovación tecnológica
Entre los expositores, COVELESS Ingeniería ha despertado gran expectación con sus demostraciones de robótica colaborativa aplicada a la industria. “Desarrollamos proyectos a medida para automatizar tareas y procesos que normalmente se hacen de forma manual”, explica María Collado, responsable de I+D+i de la compañía.
Su compañero, Carlos Manuel Vinagre, destaca que este tipo de robots “ahorran trabajo repetitivo a los operarios y pueden incorporar visión artificial para clasificar productos o detectar defectos, generando además grandes volúmenes de datos útiles para la producción. Las posibilidades son infinitas”.
La multinacional Oracle también ha querido estar presente para acercar sus soluciones tecnológicas al público y mostrar otra cara de la compañía, más allá de las bases de datos. Su espacio ha sido uno de los más visitados gracias al simulador de Fórmula 1 de Red Bull, que ha permitido a los asistentes vivir la misma experiencia que los pilotos profesionales como Max Verstappen. “Queremos que la gente nos conozca y vea todo lo que hacemos. Desde las ocho y media de la mañana, había una cola impresionante de gente que quería subir al simulador para probarlo" , señala Olivier Perard, representante de la empresa.
La tecnología también ha llegado al mundo de los eventos de la mano de SAVEX, Servicios Audiovisuales de Extremadura, que presenta innovaciones como el Sketchbot, un robot capaz de dibujar caricaturas en tiempo real, o los hologramas publicitarios. Además, su sistema de cámara robotizada Glambus ofrece vídeos espectaculares en cámara lenta con un acabado mucho más sofisticado que las tradicionales cámaras 360º, pensados especialmente para eventos corporativos y de marca.
Y no solo la industria o la comunicación se benefician de la digitalización. La consultora Insertus ha sorprendido con sus rutas turísticas con realidad aumentada e inteligencia artificial, que permiten al visitante recorrer distintos puntos sin necesidad de guía, horarios ni grupos como cuenta Eva Sayago, del departamento de marketing. “Solo hay que escanear un código QR y seguir la experiencia desde el móvil. Está generando mucho interés, lo hemos presentado en esta feria y queremos extenderlo a todo el territorio”.
Desde la automatización industrial hasta el turismo inteligente, la feria se convierte así en un escaparate del potencial de la tecnología para transformar sectores clave y acercar la innovación al día a día.
La segunda edición del congreso Potencial Digital ha llegado este viernes a su fin, consolidando su posición como el evento tecnológico de referencia en el suroeste peninsular. Con más de 8.500 asistentes entre participación presencial y seguimiento por streaming, la cita ha superado todas las expectativas y vuelve a dejar huella en el tejido empresarial, institucional, educativo y social de la región.
