La Ruta 091 en Badajoz ya cuenta con 700 inscritos y aún quedan dorsales

La carrera solidaria de la Policía Nacional, la 'Ruta 091', que se celebrará el próximo 26 de octubre ya cuenta con 700 inscritos y aún quedan dorsales.

Los interesados en participar en esta prueba, cuyos beneficios se destinarán en esta edición a la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba), pueden inscribirse hasta el 20 de octubre en la web ruta91.es.

La cuota de adultos es de 12 euros y para menores, de 10 euros (en ambos casos incluye camiseta conmemorativa). Los dorsales se podrán recoger en la planta de deportes de El Corte Inglés entre el 22 y el 24 de octubre, en horario de mañana y de tarde.

La Ruta 091 estrena circuitos este año. La salida y la meta se ubicarán en la explanada del mercadillo de los martes, desde donde partirán los corredores de la prueba de 15 kilómetros (a las 10.30 horas), los de la de 5 kilómetros (10.40 horas) y los participantes en la caminata (10.45 horas). También en este espacio se desarrollarán las distintas pruebas infantiles (a partir de las 12.00 horas).

También hay fila 0 y dorsal solidario para quienes no participen en las pruebas, pero deseen colaborar.