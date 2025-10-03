Carrera solidaria de la Policía Nacional
La Ruta 091 en Badajoz ya cuenta con 700 inscritos y aún quedan dorsales
Los interesados en participar pueden reservarlos hasta el próximo 20 de octubre
La carrera solidaria de la Policía Nacional, la 'Ruta 091', que se celebrará el próximo 26 de octubre ya cuenta con 700 inscritos y aún quedan dorsales.
Los interesados en participar en esta prueba, cuyos beneficios se destinarán en esta edición a la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba), pueden inscribirse hasta el 20 de octubre en la web ruta91.es.
La cuota de adultos es de 12 euros y para menores, de 10 euros (en ambos casos incluye camiseta conmemorativa). Los dorsales se podrán recoger en la planta de deportes de El Corte Inglés entre el 22 y el 24 de octubre, en horario de mañana y de tarde.
La Ruta 091 estrena circuitos este año. La salida y la meta se ubicarán en la explanada del mercadillo de los martes, desde donde partirán los corredores de la prueba de 15 kilómetros (a las 10.30 horas), los de la de 5 kilómetros (10.40 horas) y los participantes en la caminata (10.45 horas). También en este espacio se desarrollarán las distintas pruebas infantiles (a partir de las 12.00 horas).
También hay fila 0 y dorsal solidario para quienes no participen en las pruebas, pero deseen colaborar.
