Más de 1.000 personas se ‘toman a pecho’ el Zumbando 2025 en Badajoz

El evento deportivo y solidario Zumbando 2025 congrega a más de 1.000 personas en el centro comercial El Faro de Badajoz por una buena causa.

Como cada año, esta cita coordinada por Curro López destina el importe íntegro de lo recaudado a una buena causa. En esta ocasión, ha sido a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y, concretamente, a la investigación contra el cáncer de mama. Su presidente en la provincia, Miguel Ángel Mendiano, afirmaba que estaban «muy agradecidos por ser la asociación la beneficiaria, aunque irá para seguir dando servicio a los pacientes y familiares y, sobre todo, para la investigación».

Organización contrarreloj

La palabra satisfacción es con la que el organizador del evento ha definido esta cita: «Estamos muy contentos con el resultado. Este año empezamos tarde a organizarlo, el 25 de agosto, pero lo hemos conseguido y la respuesta ha sido espectacular».

Pese a estar organizado contrarreloj, las empresas y participantes se han volcado un año más con este evento ya tradicional. Entre los asistentes, rostros conocidos, políticos regionales y locales de distintos partidos se han sumado a esta causa que lucha por un mal común.

«Hace cinco años me quitaron el pecho»

Una respuesta que llegó dando igual la edad, el sexo o la compañía. Ejemplo de ello ha sido el matrimonio formado por Juan Moreno y Soledad Jaramillo. No podían faltar a este evento por múltiples motivos, uno porque son habituales a las actividades de mayores que organiza el Ayuntamiento de Badajoz, pero otro mucho más importante es la causa a la que va destinada la recaudación. Soledad es superviviente de cáncer de mama: «Hace cinco años me quitaron el pecho. Hoy tenía que estar aquí», reconocía de manera rotunda.

Soledad Jaramillo y su marido, Juan Moreno, han sido dos de los más de 1.000 participantes en esta edición de Zumbando en Badajoz. / J. H.

Ella cree que eventos como el de ayer son esenciales para la investigación y porque provocan muy buenos efectos: «Te animas mucho, bailas y te distraes. Después de pasar tanto con la enfermedad con esto te animas mucho», aseveraba.

Solidaridad y diversión

Al igual que Soledad iba con su marido, Alejandrina Sánchez también acudía acompañada. En su caso por otras dos mujeres, su hija y su nieta. Llegaron desde Montijo con el firme convencimiento de que cualquier pequeño gesto puede contribuir a lograr grandes éxitos, en este caso en la investigación contra el cáncer de mama.

Alejandrina Sánchez junto a su hija y a su nieta en el parking del centro comercial El Faro donde se ha celebrado una edición más de Zumbando. / J. H.

Además, el zumba es una de las aficiones de la mayor de ellas, por ello ha acudido este año: «Vengo a pasarlo bien y a colaborar», señalaba.

Otra de las asiduas a este tipo de citas solidarias es María Dolores Gómez, esta profesora pacense de 69 años, colabora con la AECC tradicionalmente, por lo que ayer tenía que estar. «Cada vez que se organiza un evento a su favor participo. Nunca falto», afirma. Su presencia en El Faro es «principalmente para contribuir con esta causa» porque el deporte suele hacerlo en el gimnasio, pero reconoce que al ser «algo especial, tenía que acudir».

María Dolores Gómez y su hija posan durante el evento solidario Zumbando 2025. / J. H.

Como ella otras más de 1.000 personas se lo ‘tomaron a pecho’ y contribuyeron en este tradicional evento.