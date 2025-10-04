La octava edición de la ruta ciclista del huevo frito de Badajoz congregará a más de 250 personas

La asociación Grupeta Los Machas de Badajoz organiza por octavo año consecutivo la ruta ciclista del huevo frito. Este año, si las previsiones acompañan, batirán su récord y reunirán a más de 250 corredores este domingo.

Es uno de los eventos deportivos organizados por una asociación más consolidados de la ciudad. Este grupo de amigos del barrio de San Roque organiza desde hace ocho años esta ruta con dos sentidos: el deportivo y el solidario. Los organizadores piden que los participantes colaboren donando alimentos a favor de Cáritas. En esta ocasión, estrenan trazado y toman parte de la ciudad para "darle más presencia al río y a Badajoz".

El recorrido

Este año este evento deportivo cuenta con la colaboración estrecha de la Policía Local de Badajoz, ya que tendrá un amplio trayecto urbano y serán los agentes quienes escoltarán al pelotón. Como es habitual, el grupo saldrá a las 9.00 horas del domingo de la piscina de San Roque bajará por la calle Eugenio García Estop para tomar la avenida Manuel Rojas, cuando lleguen a la Circunvalación Reina Sofía, cruzarán el puente de la Autonomía y bajarán al paseo del río. "Creo que el paso de todos los ciclistas por el parque del río será uno de los momentos más especiales de este año", afirma Juan Miguel Bustillo, presidente de la asociación de la Grupeta Los Machas. Por este paraje pacense discurrirán hasta sobrepasar el puente Real. A partir de ese punto la policía dejará de escoltarlos y recorrerán los caminos junto al río Guadiana por rincones más naturales.

Según detalla Bustillo, se trata de un "recorrido casi circular". En mitad del trayecto tendrán un punto de avituallamiento y regresarán prácticamente sobre sus pasos. Tienen estimada que la llegada al punto de origen sea a partir de las 12.30 horas.

"La fiesta de la bicicleta"

Cuando esto ocurra se celebrará lo que da nombre al día: "Este paseo que realizamos lo llamamos la fiesta de la bicicleta", asegura el presidente. Lo mencionan como fiesta por el gran homenaje que se sirve después de finalizar los 45 kilómetros de bici: "El nombre de la ruta lo dice todo. Cuando terminamos la asociación invita a todos los participantes a comer huevos fritos y chorizo", indica Juan Miguel Bustillo. Además, dispondrán de una barra en la que servirán comida y bebidas.

Como colofón a esta jornada de convivencia se sortearán distintos regalos cedidos por empresas colaboradoras. Entre otros obsequios está un jamón ibérico, once paletas, ropa deportiva y bonos de servicios. "Repartiremos más de 50 regalos distintos", señala Bustillo.

Este año se espera récord de participación superando las 234 personas que acudieron en la edición de 2024: "Hemos tenido que cerrar las inscripciones antes de que finalizara el plazo porque nos pusimos como límite las 250 personas y se alcanzó", asegura. La intención que tiene esta asociación es que la octava edición sea un éxito y el año que viene puedan, al menos, mantener la cifra de participación.