Un preso con permiso agrede sexualmente a una pareja en Badajoz

Una pareja de Badajoz denuncia la agresión sexual por parte de un preso que se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario.

Según confirma la Policía Nacional a La Crónica de Badajoz, las víctimas pusieron en conocimiento de dicho cuerpo los hechos y presentaron una denuncia por los mismos. Y también certifican que esta era por unos incidentes de "carácter sexual".

Actos de carácter sexual

Este diario ha podido saber que los hechos denunciados ocurrieron a mediados del mes de septiembre en un paraje a las afueras de la capital pacense. El presunto autor se trata de un varón que "aprovechando un permiso penitenciario realizó determinados actos de carácter sexual con una pareja, un chico y una chica", confirman desde la Policía Nacional.

Al parecer, el varón exigió que las víctimas se desnudaran y que le entregaran todas las pertenencias que llevaban consigo tras intimidarlos asegurando que había estado en la cárcel. Según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación, el preso agredió sexualmente a la pareja. Aunque los hechos de mayor gravedad se realizaron sobre la mujer, aunque no han trascendido más detalles.

Tras varios incidentes entre ellos y un forcejeo entre los dos hombres, el agresor huyó de la zona. Por el momento, se desconoce si la Policía Nacional lo ha podido identificar, ya que no ofrece más detalles sobre este incidente ocurrido "hace un par de semanas".

El grupo policial que está desarrollando la investigación sobre esta denuncia es la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, UFAM. Esta unidad es un departamento dentro de la Policía Nacional especializado que se dedica a la protección y asistencia integral de víctimas de violencia de género, violencia doméstica y delitos sexuales. La UFAM, además de ofrecer atención personalizada, también tramitan denuncias, investigan los delitos y brindan acompañamiento a las víctimas.