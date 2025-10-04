Supertennis, la banda de Alburquerque que critica la dependencia a las redes sociales en su single 'Si no lo publicas no lo vives'

El cuarteto de Alburquerque (Badajoz), Supertennis, vuelve a irrumpir en la escena musical con 'Si no lo publicas, no lo vives', un single que no solo supone el primer adelanto de su próximo EP, sino que plantea una reflexión incómoda sobre nuestra manera de habitar el presente.

Este nuevo tema rompe con la mecánica que suele seguir el vocalista y compositor del grupo, Abel Moreno: "El proceso de creación de la canción en este caso fue distinto al proceso que solemos seguir habitualmente. Normalmente siempre compongo antes una melodía y sobre ella construyo una letra que encaje a nivel musical", detalla. En esta ocasión, esta creación ha sido al revés, primero "nació la letra, fruto de la reflexión sobre la dependencia de las redes sociales y una vez compuesta la letra se desarrolló una melodía de base". La presentó al grupo en el local de ensayo y entre todos le han "dado forma y el cuerpo definitivo".

El grupo invita a reflexionar sobre la sociedad en la que para muchos cada instante tiene que ser capturado y compartido en redes sociales. La banda plantea una pregunta a sus seguidores: "¿Vivimos las experiencias o simplemente las exhibimos?". El título de la canción, 'Si no lo publicas, no lo vives', refleja la presión de demostrar constantemente una felicidad ficticia.

Música como crítica social

La canción mantiene la energía que caracteriza a Supertennis. Ritmo vertiginoso, guitarras incisivas y una producción cuidada, son las líneas que definen a este nuevo tema. Sobre su estilo, Abel Moreno, cree que "esta canción se ajusta muy bien a las señas de identidad del sonido de Supertennis", así como los adjetivos de "contundencia, frescura y melodía con estribillos vertiginosos y ritmo enérgico y vibrante". Este grupo de Alburquerque huye de una etiqueta musical concreta, ya que tiene algo de pop, de rock y algo de indie.

Ellos consideran que hacen la música que les pide el cuerpo: "La que nos sale", señala Moreno, que da la opción al público a que "cada cuál meta la canción en el cajón que considere porque esto también es enriquecedor", señala.

La grabación, que llevó varias semanas, estuvo a cargo del técnico habitual de la banda, Daniel Cárceles, y, posteriormente, pasó por la mezcla, mastering y matices creativos del productor Guille Mostaza. "El proceso de composición y grabación ha sido bastante gratificante a nivel creativo", concluye su vocalista.

Con más de una década de trayectoria, Supertennis ha consolidado un lenguaje propio. Este nuevo trabajo se suma a títulos como El mono radioactivo, Mañana o Ciudad Quimera, construyendo un corpus musical que no solo entretiene, sino que dialoga con su tiempo, abordando temas como la cultura digital, la precariedad generacional o el desencanto vital.

Un videoclip para reforzar el mensaje

La publicación viene acompañada de un videoclip dirigido por el propio Abel Moreno que refuerza visualmente el concepto de la canción: la vida convertida en escaparate, la tensión entre lo vivido y lo publicado, lo auténtico frente a lo performativo.

El principal reto musical de Supertennis ahora mismo, según la banda, es "publicar el resto de canciones que forman parte de este EP y, sobre todo, cerrar una gira de conciertos para poder compartir nuestra música con la gente". El lanzamiento de 'Si no lo publicas, no lo vives' sitúa a Supertennis en el cruce entre la música y la crítica cultural, recordando la necesidad de volver a preguntarnos qué significa vivir de verdad en tiempos de consumo inmediato.