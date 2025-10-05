Deporte popular
Más de 270 personas disfrutan de la bici y del huevo frito en Badajoz
La grupeta Los Machas organizaron la edición más especial de las ocho rutas con un recorrido por la ciudad
Se han recaudado más de 450 kilos de alimentos y bebidas que se han entregado a Cáritas de San Roque
La Grupeta Los Machas celebra la octava edición de una de las rutas ciclistas más singulares de Badajoz, la ruta del huevo frito. En esta ocasión, se bate de nuevo el récord de participación con más de 250 personas.
Pasadas las 9.00 de este domingo el pelotón salía del entorno de la piscina de San Roque. Este año el itinerario ha sido especial al pasar por la ciudad, algo inédito hasta el momento. "Hemos realizado un recorrido muy vistoso, hemos recorrido Manuel Rojas, circunvalación, el puente de la Autonomía, el paseo del Guadiana y luego nos hemos adentrado por los caminos hasta la charca de Los Pollos, Maloscaminos, con una distancia de unos 15 kilómetros más", asegura Juan Miguel Bustillo, presidente de la asociación organizadora.
Un recorrido especial
Este año han contado con la colaboración de la Policía Local de Badajoz que los ha escoltado y han abierto el camino durante gran parte de la ruta. Pero esta no ha sido la única, también Confederación Hidrográfica del Guadiana ha adecentado los caminos que discurren tras rebasar el azud del río en dirección a Portugal. "Tenían planificado arreglarlos, pero han adelantado el plazo para que nos beneficiara", señala Bustillo.
Este año han batido todos los registros de participación. Han retirado 277 tickets de participantes, aunque desde la organización aseguran que probablemente algunas personas más se hayan sumado sin estar inscritos. Esta cifra supone un récord: "El primer año fuimos 50, este año se multiplica por cinco", asegura el presidente que señala que la ilusión de la organización también se ha multiplicado, aunque apunta que quienes se han volcado con ellos son las administraciones y las empresas colaboradoras.
Participantes de todos los lugares
Como también lo han hecho los aficionados a la bici. Uno de los novatos en esta prueba ha sido José Antonio Félix y llegaba "recomendado por una compañera". Él ha realizado algo más de trayecto al correr con su bicicleta adaptada: "Tengo un daño medular y de partida vengo con nueve kilómetros más antes de empezar", decía instantes antes de iniciarse la ruta. Aunque reconocía que la ocasión lo merecía.
Como él, Amparo Viejo también acudía por primera vez, en su caso con algunos kilómetros más de distancia, ya que procedía de Azuqueca de Henares (Guadalajara). "Hemos hecho coincidir nuestra visita a unos amigos que pertenecen a Los Machas con esta cita deportiva para darle algo a los pedales", afirmaba. Esta jornada le ha servido para conocer un poco mejor los paisajes menos vistos de Badajoz rodeados de naturaleza. "Ha merecido la pena montar en bici para conocer el sitio en el que estás".
Pese a haber una gran afluencia de público novato, los hay como David Cidre que ha apreciado la evolución de la ruta al participar por sexta vez consecutiva y lo hace porque es una actividad "muy bien organizada, con un recorrido asequible a casi todo el mundo y es una jornada para pasarlo bien". Además, señalaba que el colofón a la ruta es "un complemento más para hacer deporte con una gran convivencia". El final de esta jornada deportiva se ha realizado dando razón al nombre, con una degustación de huevos fritos y chorizo.
Esta ruta también tiene su vertiente solidaria y se han recaudado más de 450 kilos de alimentos y bebidas que se han entregado a Cáritas de San Roque.
