Más de 300 personas rinden homenaje a Fernández Vara en la sede del PSOE de Badajoz

El PSOE de Extremadura está de luto por el fallecimiento del expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Además de decretar tres días de luto oficial, desde la agrupación regional han convocado concentraciones en las sedes de su partido en las distintas poblaciones extremeñas. "A las 20.00 horas, a las puertas de las casas del pueblo", han citado los socialistas como "muestra de respeto y reconocimiento".

En el caso del PSOE de Badajoz han sido más de 300 personas las que se han congregado en la sede provincial y local, situadas en la céntrica avenida Ronda del Pilar. Encabezando esta concentración se encontraban Manuel Borrego, secretario general socialista en la provincia, y su homóloga en la capital pacense, Silvia González.

"Nos deja un poco huérfanos"

"Estamos reunidos para honrar la memoria de nuestro queridísimo Guillermo Fernández Vara que hoy ha fallecido", iniciaba diciendo. En sus palabras ha señalado que su partida "deja a la familia socialista un poco huérfana, al igual que a los extremeños".

La secretaria general en Badajoz ha recordado su lucha por la región y ha pedido que "su legado siga vivo con la lucha de las ideas socialistas".

Manuel Borrego, visiblemente afectado, solo ha acertado a mandarle "un abrazo grande". Momento este en el que ha comenzado una ovación dedicada al oliventino que se ha extendido durante varios minutos.

Tras estos aplausos espontáneos, se han guardado cinco minutos de silencio.

Homenaje ciudadano

En el acto han estado presentes diputados autonómicos, provinciales, concejales y exdirigentes socialistas como el exsenador Eduardo Orduña. También han estado presentes muchos representantes vecinales de la ciudad como Ricardo Cabezas, presidente de la asociación del Gurugú, o Anselmo Solana, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y poblados siglo XXI.

Junto a los miembros del PSOE también han participado de este homenaje ciudadanos que de manera espontánea se han sumado. Tras guardar los cinco minutos en riguroso silencio, un nuevo aplauso ha resonado en el centro de Badajoz para rendir el homenaje que merece una figura clave de la política extremeña.

Su funeral se celebrará este lunes en la iglesia Santa María Magdalena de Olivenza a las 11.00 horas y se realizará en la estricta intimidad. Dirigentes socialistas como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, han confirmado su asistencia a este último adiós a Guillermo Fernández Vara.