Pedro Ramos se jubila tras una vida en la ambulancia

Su historia comenzó en Cruz Roja, a mediados de los noventa. Pedro Ramos, que venía de otros oficios, decidió hacerse voluntario. «Fue ahí donde empezó mi vida en la emergencia», recuerda. Durante dos años se formó, atendió servicios y descubrió un mundo que lo marcaría para siempre. Aquella experiencia fue la semilla de una trayectoria que lo llevaría a convertirse en pionero del 061- actual 112- en Extremadura y que hoy, tras más de 35 años de servicio, culmina con su jubilación oficial.

Cuenta que este trabajo "le enganchó". Después de Cruz Roja llegó la gran oportunidad: el 061, un proyecto que nacía en Extremadura. «Éramos seis. No había técnicos como ahora, ni titulaciones. Apenas cursos de 40 o 65 horas y mucho aprender sobre la marcha», explica. En la puerta del Hospital Provincial comenzó todo. Allí, con uniformes improvisados y recursos escasos, se pusieron en marcha las primeras ambulancias medicalizadas de la región.

Pedro fue uno de los que estrenó el servicio. Con un par de compañeros empezó a recorrer carreteras, entre ellos, José Luis Silva, actualmente jubilado. Comenzaron a medir tiempos de respuesta con las llamadas “isócronas sanitarias” —pruebas que calculaban cuánto tardaba una ambulancia en llegar a un accidente— y a improvisar protocolos. «Fue un arranque difícil, pero emocionante. La esencia era clara: llegar a tiempo y salvar vidas». Y eso es lo que ha hecho durante más de tres décadas. Más de treinta años al servicio del paciente y de su vida.

Su primer servicio lo recuerda como si fuera ayer. “Fue de noche. Nos llamaron sin uniforme siquiera porque hubo un accidente. Esa fue mi primera salida. La adrenalina, la responsabilidad… eso engancha”. Define el trabajo como una adicción. ¿Por qué? "Porque engancha salvar vidas", responde.

Pedro Ramos junto a su compañero José Luis Silva. / LCB

Del 061 al 112

De aquella primera promoción apenas quedan hoy dos en activo. Y está claro que como veterano asume que el trabajo ha cambiado. Pedro ha visto cómo la figura del técnico en emergencias pasó de ser considerada un “conductor” a una pieza imprescindible del equipo. «Antes apenas se pedía formación; hoy se exige. Porque el técnico no solo conduce: también auxilia, monta el soporte vital, hace un electro, practica RCP. Hemos evolucionado muchísimo».

La creación del 112 supuso un nuevo impulso. Las ambulancias se extendieron a zonas rurales, los equipos se profesionalizaron y se consolidó un sistema de emergencias reconocido por la ciudadanía. «La profesión ha cambiado, pero la esencia es la misma: rapidez, coordinación y trabajo en equipo», señala.

Pedro se jubila tras una vida entre sirenas. Y se lleva, especialmente, a todas las personas que se han cruzado en su camino: pacientes, compañeros... Aunque no puede evitar también recordar los momentos más duros. En todos estos años, Pedro relata que lo ha visto casi todo. «Lo peor, los niños», admite con sinceridad. «He llorado muchas veces. Pero también he asistido partos, y esos recuerdos son preciosos. Al final me quedo con lo bueno, con las vidas salvadas».

No son pocas las veces en que familiares de pacientes han vuelto a buscarlo para dar las gracias. En su memoria guarda casos de paradas cardíacas que terminaron bien, jóvenes recuperados tras un accidente y hasta aplausos de vecinos en plena calle. Todos los guarda con buen recuerdo.

Formador y maestro

Pero más allá de las guardias, Pedro se convirtió en formador y asesor. Ha ayudado a compañeros a obtener sus titulaciones, ha colaborado en la homologación de cursos y ha impartido formación en institutos, colectivos de mayores y cuerpos de seguridad. «Esto se vive», insiste. «Saber actuar puede salvar una vida». Y es que como él, decenas de profesionales del sector han demostrado que las manos de los técnicos ayudan a salvar vidas.

Su pasión por aprender lo llevó incluso a volver a la universidad: actualmente estudia Enfermería, la carrera que siempre soñó y que ahora disfruta con la serenidad que dan los años de experiencia.

Porque aunque este 2025 Pedro se jubila, no se marcha del todo. Ha vuelto a Cruz Roja como voluntario, sigue impartiendo formación y mantiene vivo su compromiso con la emergencia. «Yo nunca me iré. Yo me moriré en una ambulancia», concluye.