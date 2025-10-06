Un camión atropella a una mujer en un paso de peatones del Puente Real de Badajoz

Susto en uno de los pasos de peatones del Puente Real de Badajoz. Un accidente de tráfico ocurrido a las 9.00 horas de este lunes en la salida del puente, en la margen derecha, ha dejado una mujer herida de gravedad.

El suceso se ha producido cuando un camión que procedía de la calle Julio Cienfuegos Linares realizaba la maniobra de incorporación al puente. Durante el giro, el vehículo ha atravesado un paso de peatones en el momento en que una conductora había bajado de su patinete eléctrico y se disponía a cruzar a pie.

En esa maniobra, el conductor peridó ángulo de visión y ha arollado a la mujer, que ha sufrido graves lesiones en una pierna. La víctima ha sido trasladada de inmediato al Hospital Universitario.

El camionero ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. La Policía Judicial de Tráfico ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.