Suceso
Un camión atropella a una mujer en un paso de peatones del Puente Real de Badajoz
La víctima ha sufrido lesiones graves en una pierna y ha tenido que ser trasladada al hospital
El conductor ha dado negativo en alcohol y drogas
Susto en uno de los pasos de peatones del Puente Real de Badajoz. Un accidente de tráfico ocurrido a las 9.00 horas de este lunes en la salida del puente, en la margen derecha, ha dejado una mujer herida de gravedad.
El suceso se ha producido cuando un camión que procedía de la calle Julio Cienfuegos Linares realizaba la maniobra de incorporación al puente. Durante el giro, el vehículo ha atravesado un paso de peatones en el momento en que una conductora había bajado de su patinete eléctrico y se disponía a cruzar a pie.
En esa maniobra, el conductor peridó ángulo de visión y ha arollado a la mujer, que ha sufrido graves lesiones en una pierna. La víctima ha sido trasladada de inmediato al Hospital Universitario.
El camionero ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. La Policía Judicial de Tráfico ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.
- Festival de food trucks en Badajoz: cuatro días de comida callejera, música y ocio
- Fotogalería | Compañeros y allegados despiden a Fernández Vara
- Condenado en Badajoz el dueño de una tienda de móviles por estafar a sus clientes
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Sor María Rocío, nueva hermana de las Descalzas de Badajoz: «No lo dejé todo, lo encontré todo en el Señor»
- El PP de la provincia de Badajoz se renueva: ¿quiénes son?
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- Quejas de pacientes en el Perpetuo Socorro de Badajoz: «No hay mantas ni toallas»