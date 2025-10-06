Cara y cruz para Vítaly La Mar y CBA Spain en el debut

La Tercera FEB dio su pistoletazo de salida durante el pasado fin de semana con resultados dispares para los dos equipos pacenses que militan en la categoría. Ambas entidades afrontaron derbis extremeños que se saldaron con victoria para el Vítaly La Mar BCBadajoz y derrota para el CBA Spain.

Los hombres de Pablo Cuevas iniciaron su andadura en la competición visitando el pabellón del Lithium Iberia Sagrado. A pesar de un inicio algo dubitativo, el BCB logró imponer su ritmo con el paso de los minutos para llevar la batuta en el electrónico.

El conjunto cacereño reaccionaría en el último cuarto y lograría ponerse por delante, pero un gran trabajo colectivo de los pacenses sirvió para firmar el definitivo 74-76.

El CBA, por su parte, no corrió la misma suerte que sus vecinos. La igualdad del primer cuarto fue un espejismo y San Antonio metió una marcha más a su juego durante el segundo y el tercer periodo, dejando al CBA con muy pocas opciones cuando el choque se marchaba al último intervalo. La férrea defensa de San Antonio y la poca efectividad ofensiva de los académicos se acabó traduciendo en el 92-51 final.

La próxima semana, el CBA disputará su primer encuentro como local recibiendo en su pabellón al CB Alcalá. El Vítaly La Mar, por su parte, volverá a ejercer como visitante, esta vez en casa del Bosco Mérida Patrimonio.