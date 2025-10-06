"Cada vez más gente pide cerveza y refresco con la tostada"

Llevan desde el 2018 regentando un negocio que comenzó como una forma de entretenimiento para los amantes del Airsoft, una forma de liberar adrenalina disparando bolas diminutas al adversario simulando una historia de ficción. Con el paso del tiempo, y con el auge del Concurso ‘Saborea Badajoz’, la cafetería del local, habilitada como un simple complemento para beber y comer algo antes o después del juego, ahora ha desbancado al conocido juego de disparos como referencia de este local.

La ‘Melodiva’ ha sido la apuesta de La Nave Airsoft para atraer a público llegado desde toda la ciudad –y también desde fuera– durante el Concurso Saborea Badajoz 2025. Está conformada por bacalao a la nata, aceitunas negras, perejil, huevo frito, aceite de oliva virgen extra y pimentón de La Vera. Pero en su amplia gama de tostadas, con más de un centenar en carta, también sobresalen propuestas pretéritas para el certamen veraniego pacense: Cucurella o ‘Qué empape’ fueron éxitos del verano que llegaron para quedarse el resto del año.

Tostada 'La Melodiva', precio de 5€ con café incluido. / Santiago García Villegas

¿Por qué cree que la cafetería está funcionando tan bien?

Los desayunos están funcionando muy bien. Tenemos un montón. Hay 101 tostadas. Ya solo el venir a leerlas atrae a la gente.

¿Cómo se inventan tantas tostadas?

Empezamos con las primeras, que eran normalitas y luego empezamos a ponerle el nombre de los clientes y los negocios que iban viniendo y que siempre solían pedirse la misma combinación. Hemos empezado a añadir y se nos ha ido de las manos. Además, hay otras que nos hemos inventado nosotros. Esto hace que quieran venir y quieran quedarse.

¿Hay mucha gente que se ha cruzado Badajoz para venir a desayunar aquí?

Sí, hay mucha gente. Se nota sobre todo en verano, cuando hay clientes que vienen los días de diario de todas las partes de la ciudad hasta aquí para probar el desayuno del concurso y descubren otras cosas que no se esperaban.

¿Por qué apuestan por un horario flexible para desayunar?

El horario depende de la temporada del año. Hay en algunas que estamos más tiempo abiertos y hay otras que tenemos que acabar antes por el calor. Pero aquí las tostadas las puedes tomar a cualquier hora mientras que estemos abiertos. Desde el primer día que abrimos el negocio, dijimos que las tostadas podían comerse a cualquier hora.

¿Qué significa el ‘Naveyunómetro’?

Es un cartel de advertencia, en clave de humor, para que sepan lo que tienen que esperar. A veces se colapsa todo porque viene mucha gente a la vez. Tenemos tostadas que llevan mucha elaboración y que necesitan su tiempo para prepararlas. Gracias a esto, los clientes se pueden hacer una idea de lo que pueden tardar. Además, dejamos claro que es en tono broma y hace que la gente que viene se lo tome de otra manera.

¿Es más rentable la cafetería que el airsoft?

La cafetería es más rentable que la zona del airsoft. Es verdad que estamos de revisiones en la pista del airsoft, pero eso se junta con todo el movimiento que estamos teniendo en la cafetería.

¿Cómo funciona la cafetería fuera de la época del concurso?

La afluencia es muy parecida. En verano hay menos gente que suele trabajar por aquí de la que trabaja por la zona porque está de vacaciones. A ellos le suplen la clientela menos habitual que viene a probar el desayuno del concurso. Fuera de esta época, tenemos mucha gente fiel y menos que vienen de fuera.

¿Se suele congregar mucho público en la cafetería?

A veces no damos abasto. A veces se reúne mucha gente o vienen grupitos y no nos da. Tenemos dos tostadores y ponemos los dos en funcionamiento y no damos para más. Se llena esto tanto que a veces la gente tiene que esperar para poder tener mesa. Hay veces que esto se colapsa demasiado.

¿Dentro de su amplia oferta de más de 101 tostadas, cuáles son las que más le piden?

Cojo cabrón sale mucho. También la del Ejército de Tierra. Las comparsas de Carnaval también tienen su espacio. Pero realmente casi todas tienen su espacio.

¿Cree que la evolución del concurso nos está llevando a que cada vez las tostadas sean más tapas?

Es verdad que se nos está yendo un poco de las manos, pero también pienso que es la evolución natural del concurso.

¿Cree que el café acabará dejando paso a los refrescos o las cervezas para acompañar a la tostada?

Creo que sí. Cada vez hay más gente que pide cerveza o refresco. Las tostadas son contundentes y llevan muchas cosas y les apetece más que el café.