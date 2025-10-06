El colegio Los Ángeles de Badajoz arranca la semana con seis ATE-Cuidadores más tras atender Educación sus demandas

Seis nuevos ATE cuidadores refuerzan desde este lunes el Colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz tras las reivindicaciones del colectivo de auxiliares técnicos educativos (ATE).

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha atendido finalmente sus demandas y ha aprobado la incorporación de nuevo personal, lo que permitirá reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

De este modo, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado ya la creación de dos nuevas plazas, que se suman a la cobertura de dos vacantes existentes y a las dos sustituciones por incapacidad temporal que ya están trabajando en el centro. Con estas incorporaciones, el colegio contará este curso con seis ATE cuidadores más, alcanzando así una plantilla total de 22 profesionales desde este lunes.

Esta decisión llega tras la última mesa de negociación celebrada en Mérida entre los sindicatos y la Junta de Extremadura, en la que la Administración autonómica presentó su propuesta definitiva de ampliación de personal.

Tras el acuerdo y como ya adelantó este diario, el sindicato USO anunció la desconvocatoria de la huelga prevista para el pasado 1 de octubre, convocada precisamente para exigir el refuerzo de la plantilla. “Las demandas han sido satisfactorias, hoy empezamos la semana con la plantilla al completo y con gente especializada que sabe tratar con niños y eso es muy importante”, ha afirmado la portavoz del colectivo, Cecilia Ayuso, quien ha expresado la satisfacción de los ATE-Cuidadores por la respuesta recibida desde la Consejería de Educación.

Ayuso, que valora muy positivamente la decisión de la Junta, destaca la importancia real que tiene para el alumnado: “Se ha hecho justicia con nuestras peticiones y sobre todo con el bienestar de los niños que estudian aquí. “No hemos hecho una fiesta porque tenemos que atender a los niños, pero si pudiéramos la haríamos, porque estamos muy contentos".

Ayuso ha expresado su deseo de no tener que volver a verse en una situación similar ni tener que reivindicar este tipo de cuestiones en el futuro, ya que el proceso “ha sido un camino difícil, con mucha incertidumbre y preocupación por parte de las familias y del personal”.

Aun así, ha querido destacar el respaldo recibido durante todo este tiempo: “Todo el mundo se ha volcado con nosotros, desde las familias hasta el profesorado, porque entendían que lo que estaba en juego era la integridad y el bienestar del alumnado”, ha subrayado. “No se estaban cumpliendo las ratios necesarias y eso afectaba directamente a la atención que podíamos ofrecer a los niños”, ha reiterado.

Cabe recordar que desde el pasado enero se venía advirtiendo de la progresiva reducción de personal en el centro, una situación que se hizo especialmente preocupante con el fin del curso pasado y el incremento del alumnado -20 estudiantes más que el año anterior-, según ha recordado el responsable autonómico de USO, Luis Manuel Gil, que ha acompañado al colectivo en todo el proceso. “Celebramos que se haya ampliado la plantilla, aunque haya sido necesario registrar una convocatoria de huelga para que se atendiera finalmente esta reclamación”.

De esta forma, el colegio Los Ángeles afronta el curso desde hoy con mayores recursos humanos para ofrecer un mejor servicio a todo su alumnado con necesidades educativas especiales.