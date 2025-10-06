El edificio de Capitanía de Badajoz se restaura y pone en valor dependencias cerradas hace 30 años

El edificio conocido como Palacio de Capitanía o Antigua Capitanía General de Badajoz está de enhorabuena. Desde hace algo más de una semana, sus puertas se han vuelto a abrir para recibir a albañiles y pintores. El motivo, por dos proyectos planteados por el Ministerio de Defensa.

Las dos intervenciones tienen naturalezas muy distintas, pero un objetivo común: restaurar un inmueble con mucha historia en la ciudad. Una de las obras que se ha iniciado «consiste en la recuperación de la temática principal de la fachada con los colores originales y la sustitución de la carpintería de las dos fachadas», confirma a este diario Francisco Jarana, técnico del ministerio. El segundo proyecto tiene como objeto «reformar la primera crujía del edificio para poder usarla de nuevo». La palabra crujía hace referencia a cada uno de los forjados de un inmueble. En el que se actuará, concretamente, es en la primera crujía, que se extiende desde la fachada principal, en la plaza López de Ayala, hasta cinco metros de profundidad, afectando, por tanto, a parte del lateral por la calle Hernán Cortés.

La intención que tiene Defensa es restaurar parte de este inmueble para poder usarlo de nuevo. Quieren dotar a la Brigada Extremadura XI de un espacio «a nivel institucional y de uso representativo y que tenga un sitio en Badajoz en el que poder reunirse con quién determine», detalla el técnico.

Aunque ya existen dependencias de este ministerio en la capital pacense, este enclave, lleno de historia, pretende convertirse en un espacio institucional. Por el momento, se desconoce si con su adecuación se acerca la posibilidad de que se convierta en el tan añorado por muchos museo militar.

Los colores del edificio

Con la vista puesta en darle un nuevo aire y devolver la vida a este céntrico palacio se ha diseñado una de las intervenciones que más lo cambiarán. En concreto, se actuará sobre la fachada completa, como indica el técnico de Defensa, esta incluirá la recuperación de los colores originales de Capitanía. «Son los mismos pero al revés», informa. Esto supone que cuando esta intervención finalice la vista que se tendrá de la plaza López de Ayala será totalmente diferente. «En los colores originales en lugar de ser el blanco el que prevalece, es el amarillo el que lo hace», detalla Jarana. Al mismo tiempo, señala que sufrirá un cambio similar al que se produjo en las fachadas del convento de las Descalzas cuya estética se transformó en 2021. En aquella polémica intervención, paralizada en varias ocasiones por Patrimonio, se devolvió el color externo del convento con las tonalidades primitivas, empleando el térreo, como protagonista y trazando una falsa sillería en sus paredes. Para ello, se eliminaron cinco capas de pinturas.

En esta actuación, ocurrirá algo muy similar: «Si raspas las capas de pintura saldrá el color original, el amarillo», señala el técnico. Con la labor de raspado exterior se viajará en el tiempo varios siglos: «Este edificio data del siglo del XIX, por lo que se devolverá el aspecto que tuvo hace doscientos o trescientos años».

Francisco Jarana, técnico del Ministerio de Defensa, delante de la fachada principal del Palacio de Capitanía de Badajoz. / Santi García

Todas las intervenciones que se tienen previstas acometer han superado todos los trámites administrativos, también su aprobación por parte de la comisión de Patrimonio, un punto esencial al tratarse de un edificio catalogado por su valor arquitectónico e histórico.

Los trabajos más intensos se iniciaron la última semana de septiembre, aunque semanas antes estuvieron realizando algunas labores previas, según informa el técnico del Ministerio de Defensa. Las empresas a las que se han adjudicado las obras son de Granada y de Zafra.

Obras simultáneas

Los dos proyectos, el que mejorará la primera planta del edificio y el que afectará a su fachada, se ejecutarán de manera simultánea. Eso sí, con el condicionante meteorológico: «Al tratarse de tema de exterior estamos muy condicionados», especifica técnico, Francisco Jarana.

Las previsiones que manejan desde la dirección de estas dos obras es que para «principios del próximo año puedan estar en uso y recuperada la fachada».

En esta primera actuación, se renovarán más de 180 metros cuadrados del primer piso. Con ella, se mejoraría gran parte de la zona principal de Capitanía, a falta de acondicionar la segunda planta, que según informa Jarana, «por ahora, no se va a arreglar porque no se sabe qué uso tendrá en un futuro». El último uso que tuvo la planta más alta del recinto fue como vivienda. Al tener todo el espacio muy compartimentado, los técnicos prefieren saber la utilidad que se dará antes de intervenir, por eso, «no se le va a tocar».

Más de 30 años sin uso

Desde hace mucho tiempo esta infraestructura dependiente del Ejército de Tierra están en desuso. Exceptuando la planta baja que hasta hace unas semanas permanecía abierta con una exposición y con la sala de conferencias General Menacho. Aunque si se pone el foco en el primer piso de este inmueble ese tiempo se alarga mucho más. Esas dependencias están inoperativas porque «no reúne las condiciones de habitabilidad». Llevan desde más de 30 años sin uso, «aunque existen partes del edificio que llevan muchos más años sin usarse».

Estas dos intervenciones llegan cinco años después de que se desprendiera parte de la decoración de la fachada principal y se instalara una malla de protección. Entonces, se anunciaron rehabilitaciones y mejoras para este inmueble. Cabe recordar que las últimas reformas de calado se realizaron en 2009 para volver a abrir estas dependencias sin uso desde el año 2000.

Con estas dos nuevas obras parece que la intención del Ministerio de Defensa es continuar recuperando y poniendo en valor un edificio que ha ocupado un papel muy destacado en la historia de la ciudad y del país. «Entiendo que este puede ser un primer paso y luego ir recuperando el resto del edificio en toda su dimensión», asevera el técnico Francisco Jarana.