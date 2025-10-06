La Policía Nacional amplía la investigación con registros en la vivienda del padre del sospechoso del homicidio de Badajoz

La Policía Nacional ha desarrollado este lunes un amplio operativo en el barrio de Pardaleras, en Badajoz, dentro de la investigación por el homicidio de la funcionaria María Antonia Sánchez, ocurrido hace diez días.

Agentes de la Policía Judicial han llevado a cabo registros en dos viviendas —una en la calle Stadium y otra en la avenida Pardaleras—, además de realizar nuevas diligencias en la casa de la joven. Todos los registros están directamente relacionados con el caso, que continúa bajo secreto de sumario.

Tanto el padre como el hijo, detenidos por su presunta implicación en la muerte de la funcionaria, han salido de la vivienda custodiados por los agentes tras más de cuatro horas de registro.