La salud mental protagoniza una exposición de cómics en la Plaza Alta de Badajoz

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz muestra en su sede de la Plaza Alta y hasta el próximo 31 de octubre, una colección de cómics que abordan la importancia de la salud mental.

La exposición incluye seis cómics realizados por jóvenes de Extremadura dentro del proyecto 'Me entiendes o te hago un dibujo' del colectivo Cala, cuyo propósito es ‘’poner el foco de atención en este estado de bienestar de las personas y compartir vivencias de cada uno de nuestros malestares, profundizando en cómo los gestionamos”, según explica Quercus Morales, miembro de la asociación y participante de ‘Farofa Teatro’, el grupo de teatro que previamente a la realización de la exposición, ha escenificado cada una de las historias que aparecen en las viñetas.

Los cómics se exponen como si fuesen obras de arte -están colgados en la pared simulando cuadros- y analizan qué les causa el malestar a los jóvenes y cómo gestionan esos estados de ánimo que representan “dificultades en su vida diaria”.

Imagen de algunos de los comics que se exponen y que abordan la salud mental. / Rebeca Porras

Llama la atención el trabajo de ‘Farofa Teatro’ que cuenta la historia de una persona con un diagnóstico de enfermedad mental, que narra su vivencia cuando comienza a tener alucinaciones visuales y auditivas. De este modo, expone el malestar que eso le genera y también lo que moviliza a su entorno -a su familia y amigos- cuando ven que está sufriendo.

Acceso al empleo

Otro de los cómics, elaborado por jóvenes del proyecto 'Crisol' de Don Benito, discute el malestar ante la ausencia de empleo. “Habla de esas personas que están intentando acceder a puestos de trabajo a través de un proceso formativo y que no acceden, en ocasiones por la discriminación que existe. Por un lado, la exigencia de determinados títulos o certificados que muchas personas no poseen, lo que genera un círculo vicioso: sin esos documentos es difícil acceder a un trabajo, pero sin trabajo también resulta complicado obtenerlos, o por ejemplo de la existencia de estigmas sociales que afectan a ciertos colectivos. Si perteneces a la población gitana, muchas veces ni siquiera pasas el proceso de selección. O si procedes de un determinado barrio, ese prejuicio también pesa" admite uno de los autores de la exposición.

En este caso, además de identificar estas barreras, el grupo reflexiona sobre cómo afrontarlas ahondando en la importancia de revisar los propios procesos formativos para aumentar la empleabilidad y al mismo tiempo, se enfatiza en la necesidad de educar a la sociedad para eliminar prejuicios. “Todas las personas merecemos tener trabajo y no deberíamos ser discriminadas por nuestra etnia, nuestro origen o nuestro lugar de residencia”, añade.

Con todo esto, la muestra no solo invita a reflexionar, sino que también aporta recomendaciones útiles para mejorar el bienestar emocional. El horario para visitarla es de martes a viernes de 10.30 horas a 12.30 horas y por las tardes de 18.00 horas a 20.00 horas.