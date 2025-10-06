Otro servicio municipal que se privatiza el Badajoz: la grúa de retirada de vehículos

Es una privatización anunciada. Veía contemplada en los presupuestos de 2025. El Ayuntamiento de Badajoz externaliza otro servicio municipal. Se trata de la grúa, para la retirada de vehículos mal estacionados, que ahora depende de la Policía Local.

Esta privatización se suma a la de cinco servicios dependientes de Parques y Jardines, que paulatinamente se han ido externalizando: mantenimiento de las zonas verdes de la margen derecha, el mantenimiento de los juegos infantiles, el riego de macetas y árboles, la limpieza de rotondas y medianas y la conservación de fuentes ornamentales. También la poda parcial de árboles. Además de contratos de Ifeba y de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), como para la organización del Maratón y Medio Maratón de Badajoz, que se celebró en marzo. Sin olvidar la gestión de la red de bibliotecas municipales, que se privatizó a principios de año, y el mantenimiento de las fortificaciones.

Ahora acaba de licitar el servicio de retirada de vehículos en las vías públicas de la ciudad mediante grúa, que contempla también el depósito y custodia de los mismos. Se trata de un contrato de dos años de vigencia con un importe de 1.142.000 euros, que "mejorará los servicios de la Policía Local de Badajoz y el tráfico de la ciudad".

El contrato incluye el depósito, almacenamiento, transporte, colocación, vallado y señalización. La flota requerida en el pliego de condiciones es de 4 vehículos grúa, una furgoneta y un remolque, así como un personal dedicado con un encargado, dos administrativos de depósito, siete gruistas y están previstos servicios de refuerzo en celebraciones como la Cabalgata de Reyes, Carnaval, Semana Santa, pruebas deportivas y otras actividades.