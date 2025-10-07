Alevtina Loffe dirige a la Orquesta de Extremadura en Badajoz en su debut en España

La reconocida directora Alevtina Loffe debuta en España en un concierto con la Orquesta de Extremadura (Oex), a la que dirigirá este jueves (20.00 horas) en el palacio de congresos de Badajoz.

Loffe presentará un programa titulado 'Danzas sobre la nieve', en alusión a tres maneras distintas de sentir la danza que se ejemplifican en las tres obras del repertorio. Se trata de la obertura de la ópera 'El príncipe Ígor', de Aleksandr Borodín, que junto a las 'Danzas polovtsianas' de su segundo acto, se han convertido en piezas muy deseadas en las salas de conciertos. Le seguirán las 'Danzas concertantes', de Ígor Stravinski, un autor que revolucionó el ballet años atrás con la 'Consagración de la primavera', que compuso este "ballet abstracto" destinado a la interpretación en concierto y no a una escenografía. Para terminar, el público escuchará la 'Sueños de invierno', de Chaikovski, a la que el compositor siempre tuvo en gran estima, aunque perteneciera a una etapa de inseguridad e inexperiencia que superaría con creces.

En tan solo tres años la carrera de Alevtina Loffe se ha extendido por Europa de manera fulgurante. En 2022, dejó el cargo de directora musical en el Teatro Mijáilovski de San Petersburgo —Nacho Duato es director artístico de su ballet— y desde entonces ha dirigido como invitada a destacadas orquestas de Francia, Italia, Reino Unido, Dinarmarca o Hungría, hasta que recientemente ha sido nombrada directora titular de la Ópera de Berna. También es directora invitada principal de la Orquesta Estatal de Weimar.

Antes del concierto, que se repetirá en el palacio de congresos de Cáceres el viernes, habrá una charla introductoria para los espectadores que acudan a las 19.00 horas.

Las entradas para ver el debut de Alevtina Loffe con la Orquesta de Extremadura ya están disponibles en la taquilla en internet de la Oex y en las horas previas a las sesiones en las ventanillas de los auditorios de Badajoz y Cáceres.