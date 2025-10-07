Los bares y restaurantes más antiguos de Badajoz que todavía puedes visitar

En Badajoz no todo cambia. Entre sus calles y carreteras todavía resisten bares y restaurantes que han sobrevivido a guerras, a crisis y a las muchas transformaciones de la ciudad. Son locales que forman parte de la memoria colectiva pacense. Algunos llevan más de un siglo recibiendo clientes. Otros nacieron en los años setenta u ochenta y se han convertido en lugares de encuentro de varias generaciones. Todos forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La Corchuela, decana desde 1827

El ejemplo más llamativo es La Corchuela, fundada en 1827. Una placa en la fachada lo recuerda y lo consigna como el bar más antiguo de la ciudad. Cada mañana se llena de clientes habituales y curiosos que llegan atraídos por la fama del local. Para muchos pacenses es el lugar favorito para desayunar, con el café recién hecho, la tostada y la tradicional cachuela. Su barra de madera y el ambiente convierten cada visita en un viaje en el tiempo.

Inocente Jiménez Grajera, fundador, y su hijo Andrés. / (Blogspot Personajes de Badajoz)

Venta Don José, medio siglo de carretera

Más de un siglo después abrió la Venta Don José, en 1969. Fundada por José Fernández Fernández, 'Don José', nació como parada para camioneros y viajeros en la carretera de Madrid. Con los años se convirtió en restaurante familiar y hoy está al frente la tercera generación. Sus paredes guardan fotos de época y recuerdos de los cientos de clientes que han pasado por allí. Entre ellos, celebridades como Paquirri, Paolo Futre, Luis del Olmo, Mario Conde, Àlex Crivillé o Antonio Ferrera, además de autoridades y políticos. Uno de sus recuerdos más icónicos es la fotografía de Don José con Leopoldo Calvo Sotelo en la puerta del establecimiento.

Don José junto al exfutbolista portugués Paolo Futre. / Web del restaurante La Venta Don José

Marchivirito, de merendero a restaurante clásico

En la carretera de Cáceres se encuentra Marchivirito, cuyo origen se remonta a principios del siglo XX. En sus inicios era un merendero en las afueras donde familias y viajeros se detenían a comer y descansar. Bajo la dirección del actual propietario nace en el año 1988, José Domínguez (más conocido por Pepe), estando en la cocina y en la repostería su esposa Carmen Flores Montesinos, junto a un ayudante. Como informan en su página web, los comienzos fueron muy duros, y gracias al trabajo, tesón, esfuerzo y, sobre todo, con calidad y servicio, el proyecto salió adelante y creció hasta lo que es en nuestros días.

Con el tiempo se transformó en restaurante, pero nunca perdió ese aire de venta. Para muchos pacenses, el nombre Marchivirito está ligado a recuerdos familiares y celebraciones que marcaron etapas de sus vidas.

Romería de Bótoa, Machivirito 1944. / (Cuenta de Facebook: Badajozayeryhoy)

Galaxia, el bar de los ochenta que nunca perdió su luz

En 1982 llegó Galaxia, abierto por el novillero José Martínez Castaño, 'Pepehillo'. Desde entonces se convirtió en un lugar de encuentro que unía a aficionados taurinos, estudiantes, empresarios y vecinos en torno a su barra. Cuatro décadas después sigue siendo uno de esos bares que forman parte de la memoria sentimental de la ciudad.

Restaurante Galaxia, cocina Pepe Hillo. / (Blog gastronómico extremeño La Cachuela)

Gladys, cocina de mercado con tres décadas de historia

Ya en 1990 abrió sus puertas Gladys, en la avenida de Sinfoniano Madroñero. Teresa y Manuel fueron dos extremeños que emigraron al País Vasco y con el tiempo, regresaron a su tierra para cumplir el sueño de abrir su propio restaurante. A la plantilla se sumó como jefe de cocina Manuel João Marrafa. Tres décadas después sigue siendo un lugar de referencia. Han creado platos tan icónicos como el ajo tostado y en sus mesas se han sentado varias generaciones de familias que lo han hecho parte de su rutina.

Manu Ramírez es hijo de los fundadores y actual encargado de Gladys desde 2012.

Teresa, fundadora, y Joao, jefe de cocina, en 1990. / Web oficial del restaurante Gladys

Reconocimiento en la Guía Repsol

La resistencia de estos locales no se mide solo en años. Algunos, como La Corchuela o Galaxia, han recibido el reconocimiento de la Guía Repsol, que les ha otorgado su sello de calidad e incluso Soles Repsol en ediciones recientes. Esto los sitúa no solo como parte del pasado de Badajoz, sino también como referentes gastronómicos del presente.